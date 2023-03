Teatre, circ i música conformen el nucli central de la programació cultural de la primavera a Castelló, on també hi ha art, llibres, dansa i cinema i una extensa agenda al Planetari. La Regidoria de Cultura, encapçalada per Verònica Ruiz, obri la seua agenda d’activitats amb la consolidació del Grau de Circ, que torna aquesta Setmana Santa, l’estrena del nou festival de Teatre d’Objectes Vius Tres Trams de Truss en la recta final d’abril i la recuperació del festival Panderoletes amb l’entrada de juny, per al gaudir de grans i menuts, en una aposta per una programació oberta, per a tots i al carrer.

La regidora de Cultura, Verònica Ruiz, ha assenyalat “la importància d’apostar per una cultura democràtica, per a totes i tots, professional, amb criteris de gran qualitat, paritat i diversitat, i que visibilitze tant les noves propostes nascudes al territori com obrint-se al que es fa a tot l’Estat”. “És una programació renovada, que deixa obertes les portes a propostes per tots els públics, i que recorren totes les disciplines, de l’art a la ciència, de la música al teatre i el circ, el llibres o el cinema, al carrer o en sala”, ha destacat la regidora. El Grau de Circ obre la programació cultural especial de Setmana Santa a la ciutat. Del dijous 7 al 9 d’abril, les places La Panderola i Sète es convertiran en pistes de circ amb 11 actuacions i dos tallers, gratuïts i a peu de carrer, amb les més variades disciplines contemporànies, del clown més clàssic als malabars, el trapeci, la roda o el màstil mòbil de companyies valencianes, nacionals i internacionals de primera línea amb premis a Fetén de Gijón o Umore Azoka-Leioa. Passaran per la programació, coordinada per Malabó y Xa! Teatre, les companyies Infoncundibles, Kolektivo Konika, Orain Bi, Francesca Merisio, Quique Montoya, Abraham Arzate, Franxi Natra, Maintomano, Disparatario Circ i Circus Band, destacant les actuacions de Colectivo Mur i Circ Panic. I Castelló, a més, esdevé capital valenciana del circ amb la Trobada anual de l’Associació de Professionals del Circ de la Comunitat, el dissabte 8. Teatre d'objectes vius Estrena absoluta aquest 2023 del Festival Tres Trams de Truss, dedicat al teatre d’objectes vius, que, del 28 al 30 d’abril, en horari de matí, tarde i nit, acollirà les 14 sessions de 6 companyies al Passadís de les Arts i la plaça Illes Columbretes. En cartell estaran Toti Toronell, El Patio Teatro, De Paper, La Larvària, La Mecànica i Mime Prague i Xarop Teatre, en una proposta per a tots els públics, coordinada per Carmen Maria Serrano de Hop! Teatre, que tindrà una mica de Shakespeare, teatre social, temàtica medioambiental i preciosista. Tornant a la Setmana Santa, Cultura ha agendat un programa especial de tallers, visites guiades i projeccions per a tota la família al Planetari. El centre del Grau oferirà projeccions cada matí de la setmana de vacances escolars, de l’11 al 14 d'abril, a més d’un taller matinal infantil, sota el títol de ‘Botànic per un dia’, de dimarts 11 a dissabte 15, a les 11.00 hores, al que ja es podrà accedir prèvia reserva de plaça a la plataforma Eventbrite de l’Ajuntament. Tanmateix, s’han programat visites guiades a les 17.10, 18.10 i 19.10 hores de dimarts a dissabte i a les 11.10, 12.10 i 13.10 dissabte i diumenge. Al Teatre del Raval, aquest abril, continuen les sessions dels Dijous de Teatre amb l’actuació de Teatro Círculo, el dia 27, amb l’obra ‘Gaskin’, un homenatge als republicans migrants; i el tancament del cicle el 25 demaig amb Álex O’Dogherty i el seu ‘Imbècil’; i les sessions de Raval de Músics, el dia 20, amb el hip hop en valencià de Malparlat i, com a cloenda, ‘Trash’ d’Yllana i Töthem, l’11 de maig. A Conde Pestagua es viurà també el 20é aniversari del cicle Sons, amb l’actuació de Bigott dilluns 17 Nadine Khourio el 8 de maig, JDFR el 22 i Come el 6 de juny, dins la col·laboració amb Septiembre Recuerdos; i el cicle de teatre amateur ‘Castelló a Escena’, amb els grups Fadrell (1 i 2), Brau Blocau (22 i 23) i L’Enfilat, a l’abril; Maset de Frater (6 i 7), El Taronger (13 i 14), Escenotrama (20 i 21) i El Cresol (27 i 28) de maig. Música i literatura La música torna amb la programació simfònica de la Banda Municipal a l’Auditori, rematant la temporada. El dimarts 4, la formació comptarà amb el trompa solista Javier Bonet com a convidat, amb el ‘Concert per trompa i banda Ab Origine’ de Salvador Brotons com a peça estrela; seguit de la sessió del dimacres 26 d’abril, amb el prestigiós director Salvador Sebastiá com a batuta convidada. Després del ja tradicional Cantate Mariae’ en la setmana de les festes de la Mare de Déu de Lledó, el 3 de maig; tancarà el curs un concert especial el diumenge 21, amb la ‘Missa L’Homme Armé’, de Karl Jenkins, amb la col·laboració del Cor de la UJI, Veus Atrevides i alumnat del Conservatori Mestre Tàrrega de Castelló. A l’abril també torna la Fira del Llibre de Castelló, organitzada pel Gremi de Llibreters, que es celebrarà del 28 d’abril al 7 de maig a una nova ubicació a Hort dels Corders; i altres activitats al voltant del Dia del Llibre. I ja aun maig complet torna, amb força, una nova edició de la Nit de l’Art, 12 i 13; a més del Festival de Danses de l’Antiga Corona d’Aragó, del 12 al 14. I, ja al juny, la recuperació del Panderoletes, el festival per a públic familiar que el 3 de juny omplirà de música, activitats i animació el Passadís de les Arts.