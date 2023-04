Benicàssim cuenta las horas para la celebración del primer gran festival de la temporada, el SanSan, que llenará de la mejor música indie pop el recinto de festivales esta Pascua. del 6 al 8 de abril. El cartel está encabezado por Love Of Lesbian, Zahara, Lory Meyers y Carolina Durante el jueves; Phoenix, Guitarricadelafuente, Xoel López y Dorian el viernes; y Leiva y Milky Chance el sábado, entre muchos otros artistas que prometen la diversión durante las tres noches del festival en Benicàssim.

¿Cómo afronta el SanSan esta próxima edición? Después de varias ediciones suspendidas por mal tiempo y la pandemia, pero con el éxito de las últimas citas...

El festival está consolidado, después del éxito vivido en las dos últimas ediciones, este año hemos visto cómo se han vendido más entradas que nunca en la provincia de Castellón. También los abonos para residentes se han duplicado. Estamos muy contentos con la aceptación en la zona y la repercusión que estamos teniendo.

¿Cuál es el perfil del público?

Nuestro público es maravilloso, estamos encantados con el ambiente que se vive en el festival y eso es gracias a todos los participantes. Viene mayoritariamente de Madrid, Castellón, Valencia y Barcelona, pero en esta edición hemos vendido entradas en todas las provincias de nuestro país. Y por primer año hemos vendido entradas en más de 15 países. Hay personas de todas las edades y tenemos 122 familias que vienen con hijos menores de 8 años.

¿Y cómo ha evolucionado?

Desde que organizamos el evento hemos ido creciendo edición tras edición. Cuando empezamos a trabajar en el proyecto nos encontramos con un festival al que acudían unas 25.000 personas en tres días. Cada año hemos dimensionado el proyecto para que sea un éxito y los asistentes pudieran disfrutar de los conciertos y sus instalaciones. Este año esperamos colgar el cartel de Sold Out por primera vez y esperamos a 45.000 espectadores, con aforo de 15.000 personas por día. No se reservan entradas para taquilla y queda una última subida de precios para las 500 últimas entradas de día.

En cuanto al precio, se percibe un incremento. ¿A qué se debe?

Los precios de las entradas y de los abonos han subido porque todo en nuestro país ha subido. Ahora todo nos cuesta un poco más caro, desde los cachés de los artistas, hasta los escenarios o las horas del personal. Esas diferencias al final se tienen que ver reflejados en los precios de las entradas, si no el proyecto no sería viable.

¿Cuál es la apuesta musical más fuerte del SanSan esta edición?

La apuesta es tener un cartel muy compacto donde todos los artistas son muy importantes. Cabe destacar que este año hemos querido tener también cabezas de cartel internacionales como Phoenix, Milky Chance y Chef’Special.

¿Qué artistas se le han escapado hasta ahora al SanSan?

Se nos escapan muchos, sobre todo los artistas internacionales a los que intentamos contratar pero que sus giras no suceden en nuestras fechas. No estamos en el periodo de las grandes giras y esto hace que nuestro trabajo sea mucho más complicado.

¿Cómo será el recinto y qué novedades presentará?

Tendremos un tercer escenario principal. Por los escenarios Turia, SanSan y See Tickets pasarán las bandas que conforman el cartel. Y en el SanSan Club tendremos como cada año a los dj’s que harán bailar a nuestro público hasta el amanecer. Las demás novedades tendréis que venir para descubrirlas, en el SanSan siempre tenemos sorpresas…

Aparte de música, ¿qué se podrá encontrar en el recinto?

Zonas de descanso, foodtrucks, actividades organizadas por nuestros patrocinadores y, como he dicho antes, algunas sorpresas…

¿Cuántos puestos de comida habrá y de qué tipo?

Tendremos 16 foodtrucks de todo tipo de comida, pizzas, noodles, carnes, hamburguesas, creps, comida vegana, para celiacos…

¿El sistema de pago será igual a través de las pulseras?

Sí, hace tres ediciones que implementamos las pulseras cashless. Es un sistema que hace que los asistentes ahorren tiempo y no se produzcan colas. Las pulseras se pueden recargar en el festival o antes de llegar, para ganar en comodidad y ahorrar en tiempo evitando colas. Este año como novedad tendremos puestos automáticos de recarga de pulseras para hacer todavía más rápidas las gestiones.

¿En algún momento la organización se ha planteado trasladar el festival a otra localidad?

No, la actual dirección empezó a trabajar cuando el festival ya estaba en la ubicación actual y nunca nos hemos planteado cambiar. El Ayuntamiento de Benicàssim siempre nos ha tratado muy bien y mientras continúen estas sinergias el festival no puede tener otra ubicación que no sea ésta.

¿Qué opina del recinto de festivales de Benicàssim y qué medidas plantean al Ayuntamiento para que tenga en cuenta en el plan de remodelación que se pretende llevar a cabo próximamente?

Pensamos que es el recinto de festivales más conocido de nuestro país y que el Ayuntamiento de Benicàssim está haciendo un trabajo excepcional para que en un plazo corto de tiempo esté todavía más preparado para acoger grandes eventos y todavía en mejores condiciones que ahora.

¿Qué carencias tiene el recinto actualmente y qué supondrá para el SanSan cuando estén completamente mejoradas y modernizadas las instalaciones?

El espacio es fantástico, obviamente se puede mejorar y se pueden construir espacios e instalaciones fijas. Eso ayudaría mucho a los festivales porque todas nuestras estructuras son efímeras, se monta todo para el festival y después se desmonta. Si pudiéramos tener más espacios fijos, no solo ahorraríamos en los costes de producción, sino que conseguiríamos festivales más ecológicos con menos consumo de combustibles y una mejor huella ecológica.

¿Detrás de qué otros proyectos está también Sonde 3 Producciones en la actualidad?

Llevamos organizando conciertos, giras y festivales desde el año 2001. Este año estamos además con el Festival Río Babel en Madrid, la XXX edición del Festival Pirineos Sur, uno nuevo de K-Pop conjuntamente con la televisión pública coreana y las giras de artistas como La Pegatina, Rayden, Muerdo, Álvaro de Luna... ¡Os esperamos en Benicàssim, os esperamos en el SanSan! H