Tres dies de matí, vesprada i nit, 11 espectacles de tot l’Estat, Mèxic, Itàlia i Argentina, dos tallers, en dos emplaçaments: La Panderola i Sète, per provocar mil somriures. El Grau de Circ a Castelló, en la seua quarta edició, es consolida a la programació cultural de la Setmana Santa de la mà de la Regidoria de Cultura, per mostrar en l’espai urbà i a tots els públics les més variades tècniques del circ contemporani, del clown al trapezi, dels malabars a les grans estructures aèries.

Les places La Panderola i Sète seran dos grans pistes de circ modern on el públic gaudirà d’algunes de les formacions més guardonades d’Espanya. Així, per exemple, després de rebre el Premi Fetén del Festival Internacional de Gijón al Millor Espectacle de Circ Nocturn arriben a Castelló dissabte 8, a les 18.30 hores, els catalans Colectivo Mur amb De tu a tu, un espectacle que treballa la integració social de persones amb diversitat funcional amb tècniques de circ del més alt nivell per a contar una història de dos persones en diferents duetos amb equilibris, contrapesos, malabars o bicicleta. Circ Pànic seran els encarregats de tancar diumenge la present edició del Grau de Circ, a les 19.30 hores, amb L’home que perdia els botons, un espectacle de màstil mòbil que voreja l’espectacle de carrer amb grans formats premiat amb el Circolika, sobre l’èsser humà.

Programació

Per dies, divendres enceten la programació els andalusos Cia Infoncundibles, amb Diabolo Clasic Metal, on combinen música amb malabars amb una barreja de circ i humor (La Panderola, 18.00 hores); seguits de les dones procedents de mig món amb base a Euskadi i Catalunya del Kolectivo Konika amb l’espectacle Con la punta en mi nariz, on combinen diferents arts acrobàtiques (Sète, 19.00); i els bascos Orain Bi amb Mute i les seues pèrtigues i perxes xineses (La Panderola, 20.00).

Per la programació, coordinada per l’Associació de Companyies de Circ del País Valencià, de la mà dels castellonencs Malabó i Xa! Teatre, passaran dissabte, a més de Colectivo Mur, la companyia Quique Montoya i el seu Tornillo Gold edition en clau de clown (La Panderola, 12.00 hores); El Romperécords del pallaso més clàssic Abraham Arzate (Panderola, 13.00); la clown italo-argentina Franxi Natra amb Round a round (La Panderola, 17.30), i els Maintomano i el seu espectacle de trapezi i manipulació d’objectes Sin miedo (La Panderola, 19.30). Al matí, i per a tots els que vullguen participar, es faran dos tallers d’hula-hoop, a càrrec de Francesco Merisio; i de circ familiar, a càrrec de Colectivo Mur.

Diumenge, per tancar el Grau de Circ, començarà la jornada un espectacle itinerant per Disparatario Circ sota el títol de Disparatario amb rodacirc, boles d’equilibris i domadors d’un circ desbaratat des de La Panderola (17.30 hores) fins a Sète, amb música en directe. Circus Band i les seues Proezas sincopadas (Sète, 18.30) traspassen les disciplines amb música, malabars i teles per presentar una orquestra explosiva i plena de manies, que deixarà pas al Circ Pànic.