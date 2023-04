Anna Castillo: "Es muy liberador no tener que estar pendiente de tu físico"

¿Cómo va a ser la mesa redonda en la que participa dentro del marco del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria?

La mesa la hago junto a Macarena García, que es mi íntima amiga. Tanto para Maca como para mí, es importante hablar de los claros y los oscuros de esta profesión, de lo bueno y de lo malo también, sobre todo siendo joven. Hablar de la presión que supone muchas veces ser actriz, no solo a nivel de feminismo, que también, porque al final somos dos mujeres, sino centrarnos en lo que supone ser un actor joven y lo vulnerable que te sientes a veces, sobre todo en los inicios.

¿Qué destacaría de sus inicios?

Para mí, ahora que ya tengo 29 y teniendo en cuenta que empecé hace diez años, creo que podría destacar sobre todo la ilusión, las ganas, el sueño, la parte bonita. Con el tiempo, veo que estos diez años han sido un tiempo de mucho aprendizaje. En el momento no era muy consciente pero, ahora que lo miro con un poco de retrospectiva, creo que han sido unos inicios de aprender a relativizar, de poner perspectiva, de darme cuenta de que nada es tan importante, de que hay que priorizarse a una misma como persona.

Antes ha mencionado el feminismo, un tema que llevamos por bandera las mujeres. Los hombres actores no tienen que hacer mesas redondas hablando de las dificultades que supone ser un hombre en la industria del cine. En cambio, las mujeres sí. ¿Cómo se siente con esta situación de tener que abanderar una reivindicación constante cuando lo ideal es que ya no hiciera falta?

Creo que la igualdad todavía no existe en ninguna profesión. La nuestra no es menos. Las mujeres en cualquier sector encuentran dificultades que los hombres no tienen. También creo que el cine español está ahora en un muy buen momento porque de repente se han abierto muchas ventanas a directoras, a guionistas y a productoras que se están haciendo un hueco muy grande y que vienen con mucha fuerza. Y esto también favorece a las actrices, porque al final los personajes son mucho más interesantes y son más feministas. Aun así, estamos en un momento en el que todavía existe la desigualdad.

Por ejemplo, en el tema que alguna vez ha mencionado de la brecha salarial.

Sí. El tema de la brecha salarial es una cosa muy curiosa porque realmente yo, hablo por mí, nunca sé hasta qué punto llega la desigualdad, porque el dinero siempre suele ser un tema muy tabú.

Últimamente ha estado inmersa en muchos proyectos, uno de ellos ha sido una ficción sonora, Malas decisiones. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar solo con la voz? ¿Ha echado de menos la imagen?

No, no la he echado de menos. Poder hacer algo distinto después de tantos proyectos audiovisuales, para mí ha sido chulísimo. Me lo he pasado increíble. Es muy liberador no tener que estar pendiente de la imagen y poder ir a doblar en pijama, sin tener en cuenta tu físico, ni nada. De hecho, vamos a hacer segunda temporada.

También ha estado hace poco en Grecia, rodando Un cuento perfecto.

Sí, es una serie que se estrenará este año en Netflix.

¿Y cómo ha sido eso de dejar a un lado el drama y ponerte en plan Sandra Bullock a hacer comedia romántica?

Es algo que llevo queriendo hacer desde hace mucho tiempo y me lo he pasado genial, ha sido muy guay. He tenido un equipo increíble, la directora, Chloe Wallace, que es maravillosa, mi compañero Álvaro Mel también... Me lo he pasado muy bien. Mi género favorito son las comedias románticas y poder hacer algo así ha sido muy liberador también.

Usted empezó sobre las tablas. Ahora que está haciendo tantas películas, una ficción sonora... ¿no echa de menos el teatro?

Sí, echo de menos el teatro. Y de hecho, creo que lo que pasa es que cuando los actores nos metemos mucho en el audiovisual, de repente se nos deja de considerar más en el teatro. Y lo entiendo, eh. Es verdad que no me están llegando proyectos bonitos, y me encantaría que me llegaran. De hecho, incluso me planteo, si no me llegan, montar algo yo con amigos, porque lo echo mucho de menos.

Hablando de montar cosas con amigos, alguna vez ha dicho que tiene alguna idea o proyecto de montar una productora...

No, lo que pasa es que tengo tantas amigas actrices, como Greta, Maca, Belén, Claudia..., que siempre estamos hablando como de posibles proyectos, son más como proyecciones a largo plazo, cosas que nos gustaría hacer, pero, en realidad, nada tangible.

Con respecto a los desafíos que afronta como actriz, ha comentado en algún momento que para sobrevivir necesita despegarse emocionalmente en los rodajes, que conecta con mucha gente, con el equipo, y luego tiene que pasar a otro y volver a hacer lo mismo. ¿Cómo lleva este desapego después de tantos proyectos?

Pues creo que esto forma parte del aprendizaje que comentaba antes. Es una cosa que durante estos diez años no he sido del todo consciente, pero es algo que mi cuerpo ha ido aprendiendo a hacer y de manera muy sana. Cuando estoy en un proyecto, me gusta involucrarme mucho con el equipo, me gusta formar parte del equipo, conocer a la gente... Creo vínculos que permanecen en ese momento como una burbuja, o creo vínculos que luego permanecen en el tiempo y siempre hay gente de rodaje que se acaba quedando. Es una supervivencia en el sentido de que esto es siempre así: compartes y luego tienes que cambiar de familia, como quién dice. He ido aprendiendo a que no me pese, a que esté todo bien, a que hay gente que se queda como amigos y gente que se queda como compañeros y ya está. Al final aquí todos nos encontramos continuamente, hay gente con la que no vuelves a trabajar en diez años pero luego en diez años te la vuelves a encontrar. Y me parece muy bonito.

Hablando de proyectos futuros, ha dicho que según las películas que esté viendo o libros que esté leyendo, le apetece más hacer un tipo de personajes u otros. Ha mencionado que le apetece hacer cosas sobre las relaciones familiares. ¿Todavía sigue en este punto? ¿Qué se pude decir de las relaciones familiares que todavía no se haya contado?

Ufff, pues de todo. Es que es una cosa que de verdad me interesa y me apasiona. Cada familia es un mundo y en cada familia hay miles de movidas. Como espectadora, el tema de las relaciones familiares me interesa muchísimo. Entonces, como actriz, investigar y profundizar un poco en eso, me apetece mucho. Las relaciones entre hermanos son súper interesantes, también las relaciones madre e hija, porque al final a todas nos tira algo de la madre... Me interesan las relaciones familiares en general.

Al final las relaciones amorosas son las protagonistas desde siempre, se ponen en el centro y quizá no se tiene tan en cuenta la carga emocional que también puede tener, por ejemplo, una mala relación con un hermano.

Sí, me parece muy interesante ver los roles que se van desarrollando a través del tiempo, durante la vida, con la gente que te acompaña porque has nacido dentro de una familia, ver cómo es muy difícil romper dinámicas, ver como cuando te vas haciendo mayor vas entendiendo quiénes son tus padres como individuos, ver cómo ha crecido un hermano tuyo o una hermana tuya como individuo, en qué conectáis y en qué no, cómo os relacionáis...

¿Algún libro o película que hayas leído recientemente y te haya marcado o gustado especialmente?

Estoy leyendo ahora los libros de Annie Ernaux. El primero que me leí es La ocupación, que es muy cortito. Habla de la obsesión de una mujer por la siguiente novia del que es su exmarido, habla de los celos, de la obsesión, de una manera muy salvaje y muy abierta.