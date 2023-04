En el món del teatre valencià actual hi ha diversos noms que sobreïxen, que destaquen una mica més per damunt de la resta sense mostrar vanitat i sense despertar enveges. Molts d’aquests noms són d’autores de la província de Castelló com Begoña Tena, Mafalda Bellido, Paz Palau o l’almassorina Sònia Alejo.

Precisament, la dramaturga i també actriu d’Almassora, alma mater de La Medusa i una part fonamental de la companyia vila-realenca Visitants, acaba de publicar Buit de mi (Bromera), llibre que recull el text que li va valdre el Premi Eduard Escalante dins dels XL Premis Literaris Ciutat de València.

Amb pròleg d’Isabel Marcilla, l’obra, que ja es pot trobar a les llibreries, tal com remarquen des de la prestigiosa editorial valenciana –que publica, entre altres, a l’escriptor vila-realenc Vicent Usó– «indaga en les conseqüències de la mort per a les persones que es queden, el buit que es queda quan algú desapareix i que difícilment es pot omplir». És, expliquen, «una història subtil que t’obliga a seguir un rastre delicadíssim de pistes que ens guia a descobrir un final tan tendre com devastador».

Un accident de moto en una carretera secundària és el pretext per fer una reflexió sobre la mort: l’accidental o la volguda. Buit de mi «és una obra àgil però profunda on hi abunden els sobreentesos i les frases a mig dir, una obra amb un rastre delicadíssim de pistes que ens porten a un final tan tendre com devastador», assenyalen.

Aquest és el tercer títol que Bromera publica de la dramaturga d'Almassora després de Cremallera, amb dibuixos de Miguel Á. Giner Bou i Presoners, llibre coral on també apareixen textos de Pasqual Alapont, Rodolf Sirera, Patricia Pardo, Begoña Tena i Chema Cardeña.