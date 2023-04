El Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado este miércoles la Ley Andaluza del Flamenco, primera norma dedicada a este sector artístico en la historia de la comunidad autónoma.

El texto ha salido adelante con los votos exclusivamente del Grupo Parlamentario Popular, aunque ha recibido por error el voto favorable de un parlamentario de la oposición, al sumar la ley 59 síes, uno más de los 58 diputados que integran el PP, por cuanto el resto de grupos de la Cámara, PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía, se han abstenido

Se trata de la quinta norma que obtiene su refrendo parlamentario en esta 12 Legislatura tras la Ley del Presupuesto de la Comunidad para 2023, la modificación de la Ley de Gestión de Emergencias de Andalucía, la Ley de la Atención Temprana en Andalucía y la Ley de Economía Circular de Andalucía.

El anteproyecto de ley del Flamenco lo aprobó el Consejo de Gobierno en su reunión de 13 de septiembre del pasado año.

La norma aprobada busca dotar al flamenco de un régimen jurídico para garantizar su protección, conservación, y la promoción de su conocimiento para su uso como bien social y como patrimonio cultural inmaterial de Andalucía y asegurar su transmisión a las futuras generaciones.

La ley, de 36 artículos y cinco disposiciones adicionales, prevé la aprobación por el Consejo de Gobierno, en el plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de la ley, del Plan General Estratégico del Flamenco, que constituirá el instrumento básico y esencial en la ordenación de recursos flamencos en Andalucía.

La Ley busca fomentar el flamenco como elemento singular de la cultura andaluza, su promoción, y estimular el asociacionismo. En el texto se hace una mención específica a las peñas y a las entidades sin ánimo de lucro que tengan entre sus fines la divulgación y el conocimiento del flamenco.

Se prevé la creación de un Registro Andaluz del Flamenco para servir como instrumento para el conocimiento, publicidad y ordenación de los profesionales y entidades que desarrollen actividades relacionadas con el flamenco en Andalucía.

La Ley Andaluza del Flamenco apuesta por la enseñanza del flamenco en el sistema educativo andaluz, que pretende abarcar las distintas etapas de la enseñanza no universitaria con la inclusión de contenidos curriculares y el desarrollo de actividades relacionados con el flamenco, y también en el ámbito universitario y en el espacio europeo de educación superior para fomentar la creación de cátedras de flamencología en las universidades andaluzas, así como un plan de formación anual del profesorado en materia de flamenco.

La nueva norma prevé que los bienes muebles, inmuebles, actividades y otros elementos del patrimonio inmaterial, incluidas las creaciones individuales y colectiva del flamenco que integran el conjunto patrimonial del flamenco, puedan ser inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, para propiciar que se acoja a la figura de protección que mejor corresponda a sus características y específicas necesidades.

La Ley inscribe al flamenco como forma de expresión singular y relevante de la cultura del pueblo andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Actividad de Interés Etnológico, en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Posicionamiento de los grupos

En el debate ha intervenido, en representación del PP-A, la diputada Pilar Pintor, quien ha dedicado palabras de felicitación y reconocimiento a "todo el Consejo de Gobierno" andaluz presidido por Juanma Moreno, con mención especial al consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, y a "todo su equipo" por lo que ha calificado como un "texto magnífico" que supone "la primera normativa" en Andalucía "en torno a nuestra manifestación artística más reconocida y aplaudida en el mundo entero", según ha valorado la diputada, que ha defendido que hay que estar "orgullosos" del momento "crucial e histórico" que supone aprobar esta ley con el "consenso" de los grupos parlamentarios, según ha celebrado también.

El diputado socialista Rafael Recio ha aludido a "una leyenda milenaria", según la cual el rey de Mesopotania le dio un consejo al de Babilonia sobre "sé justo, habla poco, claro, bien y habla bello" para considerar que "esa metáfora jurídica era difícil de encontrar" en la Ley Andaluza del Flamenco tras sostener que "el texto legislativo no habla bien, no habla claro, tampoco da certezas" al considerar que "todos somos conscientes que dependerá de un Plan Estrategico y ahí veremos el compromiso económico".

Recio ha señalado que "me ha llamado la atención la escasa participación de comparecientes, han sido 18 cuando eran 60". "Celebraremos la aprobación pero podíamos haber ido mucho más lejos", ha señalado el diputado socialista.

El parlamentario de Vox Antonio Sevilla ha indicado que la Ley Andaluza del Flamenco "ha generado ciertas dudas entre los propios agentes sociales, entre los artistas", mientras que ha reclamado que "al arte sólo hay que dejarlo ser y trabajar" para apuntar que "es algo que Moreno Bonilla no hizo con sus restricciones Covid".

Sevilla se ha planteado que "puede ser que el mundo del flamenco no necesitase esta normativa" tras argumentar que "el flamenco no puede delimitarse a fronteras administrativas" y augurar que "seguirán desbordando, no cabe en un texto normativo, y menos en uno tan pequeño y superficial".

Por último, la portavoz del grupo Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha valorado que el proyecto de ley ha sido "mejorado" durante su tramitación parlamentaria, con la inclusión de algunas enmiendas de su coalición, si bien ha considerado que "no hemos sido capaces de llegar al nivel de concreción que nos pedían los artistas y conocedores" del flamenco en cuanto al desarrollo y la fijación de la enseñanza de este arte en el sistema educativo, de forma que esta ley ha quedado como "una estación intermedia", y no "final", que "parece que llegará cuando tengamos el plan estratégico" del flamenco, según ha augurado antes de lamentar que "nos hemos quedado cortos" en relación a las expectativas generadas con esta ley.

Agradecimiento del consejero

Tras la aprobación de la ley ha tomado la palabra el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, que ha valorado que Andalucía cuente a partir de ahora con una ley sobre "algo que nos define como pueblo, algo que mostramos con orgullo y honor por todas las partes del mundo por las que vamos", según ha destacado, y ha dedicado por ello palabras de agradecimiento "a todas las personas que han intervenido" de una u otra manera "en la elaboración de esta norma", incluyendo a su antecesora al frente de la Consejería de Cultura y actual titular del departamento de Desarrollo Educativo y Formación Profesional del Gobierno andaluz, Patricia del Pozo.

Finalmente, el consejero se ha dirigido a los representantes del "universo del flamenco" que han asistido al debate desde la tribuna de invitados. "Para todos ustedes hemos desarrollado esta norma" que "queremos que sea su principal marco de referencia a partir de ahora" para que el flamenco "siga siendo esa referencia ineludible de la cultura andaluza en el mundo", les ha trasladado Bernal.