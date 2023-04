La Zowi y Juseph se suman al cartel de la cuarta edición del Peñíscola From Stage, el festival que se ha consolidado como uno de los eventos más destacados del verano en la costa mediterránea. Además, esta sorpresa viene acompañada de una gran promoción para sus fans: las 300 primeras entradas tendrán un coste de 8 euros (más cargos de gestión).

La Zowi, la reina del trap oscuro y reguetón experimental, presenta su esperadísima mixtape La Reina del Sur, con hits que iluminarán los rincones más oscuros del club. Por su parte, Juseph, el cantante urbano afincado en Canarias, bebe de las escenas del trap y el reguetón, y con temas como Cayó la noche se ha consagrado como uno de los artistas más destacados del momento.

Dos referentes

La Zowi comenzó haciendo música con el colectivo Atlanta 808 Mafia, colaboradores de Cardi B, y siguió trabajando con las producciones experimentales de Zora Jones, con quien firmó el himno Obra de Arte, creando una reinterpretación del género que mezclaba reguetón oscuro, trap y un sólido manifiesto sobre el poder y el sexo. Por su parte, Juseph no ha parado de lanzar éxitos desde sus inicios, todos ellos fruto de la pasión, esfuerzo y dedicación que siente por la música. Sin duda, el remix de Cayó la noche supuso un antes y un después en la carrera del artista consiguiendo ser número uno en las principales plataformas: Spotify, Apple Music y Youtube. Con este tema, Juseph consiguió colocarse en las primeras posiciones de playlists de renombre.

Estos dos artistas se unen al cartel del Peñíscola From Stage como cabezas de cartel de la fiesta urbana más aclamada del verano que se celebrará el próximo 1 de julio. Y por si eso fuera poco, los amantes de la música latina gozarán también del reconocido DJ Albert González, conocido por sus sets llenos de energía y su capacidad para hacer bailar a cualquier público, quien se une al cartel de la fiesta Urban PFS.

Cartel variado

En esta edición, el rock estará presente con la presencia del artista argentino Andrés Calamaro, uno de los músicos más influyentes del panorama musical internacional. También se podrá disfrutar del flamenco de Rosario Flores, una de las artistas más queridas del género, que seguro emocionará al público con sus canciones.

Además, la cita del verano contará con la presencia de Martita de Graná, la popular cómica granadina, que volverá a hacer reír a todos los asistentes con su nuevo monólogo cargado de humor irreverente. Y para los más pequeños, el musical infantil de Tadeo Jones será el espectáculo perfecto para disfrutar en familia.

Por si eso fuera poco, Peñíscola from Stage también ofrecerá una jornada de magia con el espectáculo de Yunke, el mago castellonense reconocido a nivel internacional. Y para los amantes de la música de Queen, God Save The Queen, la mejor banda tributo a la icónica banda de rock británica. Por supuesto, no faltarán las fiestas: la Sunset PFS by entredosaguas, en la que la música electrónica creará un ambiente único, y la Urban Latin PFS.

Las entradas para la fiesta urbana, así como para el resto de actuaciones del Peñíscola From Stage, ya están disponibles en la web oficial del festival: www.peñiscolafromstage.com