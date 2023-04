El nuevo espectáculo, In Art we trust, es un sorprendente show sin precedentes que transporta a la más pura esencia del circo, cuando la sorpresa y la emoción fascinaban al público, dejándose impresionar por el espectáculo. Con esta producción, Circo Raluy Legacy quiere rendir homenaje al arte, con el que viven y confían, desde hace más de cien años, las seis generaciones de la familia.

Después de la gran acogida que tuvo la compañía hace un año en Castelló ahora vuelve para presentar su producción más sorprendente y arriesgada hasta la fecha. La carpa está instalada en el recinto de Ferias y Mercados de la ciudad y hoy realizarán su primera función. La compañía estará hasta el domingo 21 de mayo en Castelló y llevará a cabo más de 30 pases. «Nos hace especial ilusión volver a Castellón», comenta Louisa Raluy, codirectora del circo.

Para todos los gustos

La nueva producción cuenta con ingredientes de excepción: Los Triplets, tres artistas que desafían el trapecio con audacia y humor. La magia de Rodrigo Tolzen, que nos hará creer en lo imposible. Suspendida solo por su cabello, Laura, misteriosa e hipnótica, se balancea mientras se eleva por encima de la pista. Sian, una singular artista que con gran elegancia y destreza nos asombra con una muestra de precisos malabares con los pies. Volveremos a disfrutar de Dimitri, que guiará al público a través del espectáculo a su peculiar manera. Y cómo no, las nuevas aventuras de Bigotis y Pietro, donde las risas y sorpresas están garantizadas. El dúo Valencia presentará un número de riesgo, de mucho riesgo; la Rueda de la muerte gira a una velocidad de infarto, movida únicamente por los dos artistas que la equilibran y controlan en una demostración de intrépida acrobacia. Estas son solo algunas de las sorpresas de In Art we trust.

Con la idea de facilitar el acceso a la cultura, la compañía sigue con la iniciativa Happy-Friday con un 50% de descuento para familias numerosas, monoparentales, carné joven, personas con discapacidad y jubilados en las funciones de los viernes.