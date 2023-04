L’activitat musical de la província no se situa exclusivament en la capital. Tampoc a Benicàssim, on se celebren les majors macrocites de l’any. Hi ha moltes altres localitats que al llarg de l’any ofereixen una sèrie de propostes de qualitat, com les que es duen a terme, per citar un parell d’exemples, a Almassora i la Vall d’Uixó, com són el cicle Almassonora i el Singin’ in the Cave.

Aquest diumenge. 16 d'abril, aquests dos municipis i aquests dos projectes musicals són protagonistes de l’agenda cultural del cap de setmana gràcies als concerts que oferiran Elle Belga i Jacobo Serra. El binomi asturià format per Josele García i Fany Álvarez, tots dos de Xixón, tancaran la segona edició del cicle Almassonora, on han actuat Tórtel, Luna Valle o Da Souza, entre altres. A partir de les 19.00 hores, es pujaran a l’escenari de la Casa de Cultura d’Almassora per a compartir amb el públic un dels projectes edificats amb més cura, afecte i talent de l’escena musical espanyola. «Sense necessitat d’escarafalls, la seua dilatada trajectòria discogràfica s’exhibeix davant el públic de manera irreprotxable», assenyala la crítica especialitzada. El seu repertori eleva la cançó d’autor a cotes de màxima honestedat, nodrint-se en cada disc amb les vivències pròpies de cada moment, a manera de postals sonores que naixen atemporals. Un acústic únic El Singin’ in the Cave afronta aquest diumenge el segon concert de 2023 amb l’actuació de Jacobo Serra (a les 20.00 hores). L’interior dels Coves de Sant Josep tornarà a erigir-se en un marc únic on Serra, qui ja va actuar en aquest cicle en 2019, presentarà aquesta vegada i en format només acústic la seua última creació discogràfica. Doce (Warner, 2023) és l’obra més personal i imaginativa fins hui de Jacobo Serra, «un àlbum conceptual que pren com a inspiració el dramatisme i el contrast de les quatre estacions per a reflexionar sobre les aventures i desventures de tota una vida», com expliquen des de l’organització del Singin’ in the Cave.