La temporada de festivales para este verano en la provincia calienta motores y son muchas y muy interesantes las opciones que se han programado para disfrutar de la música de ayer, de hoy y de siempre.

Una de las citas a marcar en rojo en el calendario festivalero es el Souvenir Retro Fest, que se celebrará el próximo 5 de agosto en el Real Club Náutico de Castellón, como propuesta incluida en el ciclo de conciertos SOM Festival que se desarrolla durante todo el mes de agosto en el distrito marítimo.

Se trata de una convocatoria que posicionará a Castelló en el núcleo del sonido remember a nivel nacional. Son muchos los eventos de este estilo musical que se realizan por todo el país cada año, pero el objetivo que se ha marcado la promotora Souvenir Sonoro -- impulsora del festival--, es ambicioso y pretende «situar a Castelló como lugar de referencia en cuanto a eventos retro», indican fuentes de la organización.

Protagonistas

Artistas de renombre nacional e internacional serán los protagonistas de la jornada musical. Entre los nombres ya confirmados para la primera edición del Souvenir Retro Fest cabe destacar a Whigfield (creadora del éxito sonoro Saturday Night), Rozalla (Everybody’s free, to feel good), Ramírez (El Gallinero), Linda Mertens from Milk INC (conocidos por temas como In my eyes, Never again, Living a lie…), Jessy (Look at my now), Tina Cousin (Pray, Mysterious times, Forever,…), Damae from Fragma (Toca’s miracle)... así como algunos de los dj’s referentes de la provincia, como es el caso de Javi Boss, Miguel Serna, Raúl Platero, Diego Cuevas, José Coll...

«Este es el primer avance de artistas con el que se intentará que Castelló se convierta en punto de encuentro para todos los amantes del remember del país», señalan desde la promotora, para quienes el Souvenir Retro Fest es «una ocasión única para poder disfrutar en nuestra ciudad de toda la potencia del remember». Y, además, en un entorno privilegiado junto al mar Mediterráneo y con todo el encanto del Real Club Náutico de Castellón, donde se congregarán en un mismo escenario «lo mejor del panorama nacional e internacional, tanto en sesiones a los platos como en actuaciones en vivo de los artistas más representativos de la época», aseveran desde lapromotora.

El festival, además, está apadrinado por uno de los artistas locales más conocidos, como es Carlos Latre. Y entre los atractivos de esta edición figura poder disfrutar de una zona gastronómica Estrella Michelin, que hará las delicias del público asistente. El festival tendrá un horario de tarde y noche, con diversos precios en zona general, zona Front Stage y zona Vip, y un amplio abanico de opciones para disfrutar como nunca de un viaje al pasado.

¿Dónde puedo comprar las entradas?

Todos los amantes de la música remember de la provincia ya pueden adquirir sus entradas on line a través de la página www.entradascastellon.com. El precio de las mismas: 28 € (general), 35 € (Front Stage) y 60 € (VIP, zona lateral en alto).