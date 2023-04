L’ésser humà és un ser social, i quan uneix forces amb els seus semblants sol traure el millor de si mateix. D’igual manera, quan diferents centres o entitats treballen de manera conjunta en un projecte en comú, el resultat no pot ser un altre que el de viure una experiència col·lectiva enriquidora, com la que han viscut aquestes últimes setmanes tots els implicats en la producció Pere i el llop que es podrà veure el 25 d'abril, a les 19.00 hores.

El clàssic simfònic escrit pel compositor rus Serguei Prokófiev ha servit d’inspiració per al Conservatori Professional de Música Mestre Tàrrega de Castelló, l’orquestra simfònica de la qual protagonitzarà aquesta proposta en la qual hi ha altres parts implicades, com l’Escola d’Art i Superior de Disseny (EASD), que han posat el seu particular granet d’arena, fruit d’un compromís per mostrar el treball que duen a terme els seus estudiants al llarg del curs.

«Un dels objectius que tenim com a centre educatiu i centre artístic és acostar la música clàssica a les noves generacions, per això programem una sèrie de concerts didàctics al llarg del curs», asseguren des del CPM Mestre Tàrrega, promotors d’aquesta actuació que compta amb una cuidada escenografia a càrrec dels alumnes del primer curs de projectes del cicle formatiu de Grau Superior d’Arquitectura Efímera de l’EASD; vestuari per part dels estudiants de tercer de disseny de moda, i gràfica de l’alumnat de segon curs de projectes del cicle de gràfica publicitària, també de l’Escola d’Art i Superior de Disseny.

Així mateix, i per a l’ocasió, s’ha comptat amb la participació de Pau Sancho, una dels caps visibles del grup de música infantil i familiar Trobadorets, en les labors de narrador d’aquesta obra simfònica que dirigeix musicalment Santiago Mollar.

Es tracta, per tant, d’un conte musical compost en 1936 per a orquestra i narrador que ara arriba modernitzat a la capital de la Plana amb un marcat caràcter didàctic i, sobretot, col·laboratiu, en el qual es posa de manifest el benefici que aquest tipus d’iniciatives reporten als propis alumnes implicats, en acostar-se el màxim possible a com es treballa en el món laboral, i als més xicotets de la ciutat de Castelló, bé a través de les seues famílies o dels col·legis que acudisquen a aquesta funció, mostrant-los un nou món, el musical i artístic, que potser no havien descobert.