Josele Santiago: "Una canción está terminada cuando empieza a tocarme el corazón"

¿Qué le une a su colega David Krahe, con quien comparte concierto en Alaró el próximo viernes?

David y yo nos entendemos muy bien, no hay que mirarse casi, y eso o existe o no existe. No es que yo le admire como un virtuoso, aunque casi lo es ya a estas alturas. Le conozco desde que era pequeño y hemos tocado en solitario, grabado juntos, hemos hecho bolos de versiones... Es mi mejor amigo, un trabajador nato, qué más puedo pedir. Y además está ahora con Los Enemigos.

Sus canciones no pierden vigencia. En los 90 usted ya hablaba de violencia machista ('Sangre, sudor y chicles de fresa') y de fanatismo religioso.

El fanatismo religioso y la violencia machista llevan acompañando a la humanidad toda la vida, son una constante, temas que nos tocan a todos, quizá eso es lo que hace eternas a esas canciones.

"Las canciones que tocan el corazón son eternas". ¿También puede ser eterno el momento de cerrar una canción?

Pienso que una canción está terminada, que probablemente esté equivocado, cuando empieza a tocarme la fibra sensiblemente, el corazón, o simplemente cuando me excita un poco la imaginación, que es lo que yo intento, por eso uso tantas imágenes un poco cinematográficas, me gusta plantearme las letras un poco como una fotografía, elegir el encuadre y disparar, más que elegir el tema. Como estamos todos hechos de la misma pasta es lógico suponer que a unos cuantos más también les llegará esa canción.

En el inicio de esta semana no se deja de hablar de la exhumación de Primo de Rivera. ¿Qué opina al respecto?

No estoy muy enterado, así que prefiero callarme, no porque no me quiera mojar, tengo mi opinión y mi posición bastante clara sobre los temas candentes, pero prefiero no hablar de lo que no sé. Llevo apartado de la actualidad más de un mes. Últimamente estoy viajando bastante y escribiendo canciones.

¿La música le ayuda a soportar mejor estos tiempos hostiles que vivimos?

Sí, la música está hecha para eso. Los tiempos que yo recuerde siempre han sido así, oscuros y hostiles. La música también sirve para ayudarnos a no olvidar, olvidar es muy peligroso.

¿Qué espera de las inminentes elecciones?

Francamente, que no gane la derecha, que no tenga mayoría absoluta. Con eso me doy con un canto en los dientes, y lo otro, lo de la división interna de la izquierda, pues ya veremos cómo queda. Yo siempre lo que espero de unas elecciones es que no gane la derecha. ¿Por qué? Porque no me gustan ni sus maneras, ni sus orígenes, ni sus supuestos principios.

¿Dejó su Madrid natal huyendo de eso?

No, no tiene nada que ver. Me fui de Madrid detrás de una rubia y acabé aquí (en el extrarradio de Barcelona), y aquí sigo. Sigo yendo mucho a Madrid, casi todos los meses, a echarle un ojo a mi madre.

¿Las grandes ciudades le resultan insoportables?

No vivo en el medio rural, pero a cinco minutos andando ya tengo la Serralada de Marina.

Viviendo en Barcelona, ¿cómo celebró Sant Jordi?

Lo celebré por la tarde, porque la mañana me pilló viajando. Le compré una rosita a mi señora y a mis manos llegó un libro que promete mucha diversión y muchas risas: una autobiografía de Mel Brooks (¡Todo sobre mi!).

¿Qué balance hace de los conciertos ofrecidos en 2022 con Los Enemigos?

Fue un año muy intenso y muy divertido porque estuvimos buceando en nuestra discografía y haciendo muchos conciertos especiales, metiendo canciones nuevas en el repertorio, un ejercicio muy interesante. A ver si podemos meternos a grabar cuando acabe el verano.

¿Ya tienen algunas canciones rodadas?

Rodadas no, en absoluto, esbozadas como mucho. Cada canción elige la chispita para prender donde menos te lo esperas. Lo importante es no desconectar nunca la antena, y estar siempre al loro, tomar notas y todo eso, estar siempre atento. Como quien caza mariposas, pues yo cazo canciones.

Quizá algún joven rockero lea esta entrevista. ¿Qué echa en falta usted en el rock emergente?