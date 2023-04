Ana M. Vernia és professora de Didàctica de l’Expressió Musical de la Universitat Jaume I, a més de presidenta de la SEM-EE (Societat per a l’Educació Musical de l’Estat Espanyol) i responsable de l’apartat professional del Mercat de Cultura Infantil d’Orpesa, que se celebra de l’11 al 13 de maig.

Educar, aprendre i comprendre des de la interdisciplinarietat és el concepte sobre el que s’engloben aquest any les jornades professionals del Mercat Cultural Infantil d'Orpesa. Quin és l’objectiu principal enguany?

L’objectiu principal es posar en valor l’Agenda 2023, els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i com l’educació a través de l’art és capaç de vertebrar-ho tot. La interdisiciplinarietat, cada vegada és més evident i necessària, fins al punt que la pròpia LOSU (Llei Orgànica del Sistema Universitari), aposta perquè desapareguen les àrees en pro dels àmbits. L’aprendre és important però ho és més la transferència del coneixement, el què aprenen i el perquè.

I com es fa això, aquesta transferència del coneixement?

Cal que l’aprenentatge tinga una veritable significativitat, des de ben menuts i que la societat tinga una implicació real. L’art d’aprendre, l’art d’educar, l’art de compartir, l’art d’ensenyar, eixe és el nostre objectiu. L’art com a eina de creixement, construcció creació i innovació en l’escola, a la universitat, al carrer, a la societat, i també als mitjans de comunicació. La televisió, les xarxes socials, etc. també eduquen i, per tant, també són necessaris la seua implicació i compromís.

El Mercat de Cultura Infantil d'Orpesa complix amb estos paràmetres i fa accessible la cultura a les persones, combinant coneixement, art i societat

Crear nous públics en la cultura infantil és una de les vostres prioritats. La pregunta és clara: com fer-ho? Quins passos heu dut a terme per a oferir aquestes alternatives?

Cal remarcar tres pilars fonamentals en l’educació des de l’inici: pares/mares, societat i escola. D’altra banda és necessari destacar el potencial de l’art i la cultura, que es troba dintre del ODS 4. La pregunta seria, quines persones volem o quines persones necessitem.

Quines serien, doncs?

Parlem de persones responsables, compromeses, implicades en la societat que ens envolta i que va canviant a cada segon. L’art i la cultura formen part de les persones, és el nostre patrimoni, també social, que ens arrela, que ens uneix i que, a més, ens permet ser éssers inclusius, socials, respectuosos amb el què ens envolta i amb qui ens envolta. Per la qual cosa, és fonamental que l’art i la cultura estiga a l’escola, a les famílies i al carrer. Els últims anys ens mostren i demostren la pèrdua de valors. Augment de la violència i de situacions dolentes i greus que sofreixen menuts i adolescents. La salut mental, les emocions, les relacions socials, són necessàries qüestions que necessiten treballar-se a l’escola i la societat. En este sentit l’art, des d’una mirada ampla i global, és l'eina que permetrà millorar estes situacions, per la qual cosa, també la formació a l’escola i a la universitat necessita d’especialistes que duguen a terme estos reptes.

Des dels inicis del MICO, la descentralització ha sigut una de les claus. No tot s’ha de fer en Castelló capital, o en altres localitats com Benicàssim o Vila-real. No és així?

Considere que és un gran encert la decisió de MICO, de descentralitzar-ho. Si se'm permet, jo aniria a més. Tenim una realitat oblidada o abandonada que és la ruralitat, on l’art i la cultura tenen una mirada molt llunyana. Jo apostaria per un MICO inclusiu geogràfic i patrimonial. La província de Castelló té un patrimoni cultural i artístic de gran riquesa i valor. En canvi, el despoblament ens du cap un oblit cada vegada més evident. Les polítiques actuals són conscients d’esta situació, però jo estic convençuda que els projectes culturals, artístics, patrimonials... poden ser una resposta al repoblament, a la revalorització del potencial dels pobles menuts, de la seua gent, tradicions i costums. Músiques, danses, acudits, etc.

De l’apartat professional del Mercat de Cultura Infantil d'Orpesa, del qual t’encarregues, què destacaríes?

Destaque el valor de la interdisciplinarietat, el treball en equip i la música com a eina vertebradora del currículum. Considere una errada ben gran que la música no tinga més pes en l’escola, no sols pel que és la música en sí mateixa, sinó per tot el que suposa per la resta de matèries i assignatures. L'educació musical incideix positivament en la qualitat educativa, no obstant això, cal remarcar la necessitat d’especialistes d’una banda i la mirada interdisciplinar com a complement. A més, cal tindre rigor en aquest tema, doncs no per més hores de música millorarem.

I, des del teu punt de vista com a presidenta de la SEM-EE (Societat per a l'Educació Musical de l'Estat Espanyol), com d’important és introduir als més menuts en la cultura, fent-los protagonistes de les mateixes històries que veuen i viuen en una cita com el MICO?

Com a presidenta de SEM-EE, el primer que vull fer és felicitar a MICO, a la seua organització, i donar les gràcies a tots i totes els implicats, doncs és un esdeveniment molt adequat pel que he comentat abans que és unir art, cultura i societat, on també hi ha una responsabilitat de pares/mares i docents. Ja coneixia MICO des de les seues primeres edicions, tot i que en esta vegada em sent privilegiada per formar part del programa. El què puc dir és que invertir en cultura és invertir en persones i més quan part fonamental són xiquets i xiquetes, doncs ells i elles són el futur. En este sentit, ací voldria ressaltar a la UNESCO, quan fa referència al fet que no ha d'haver-hi cap tipus d’exclusió; i en este sentit, és un dret gaudir de la cultura, de l’art. Per la qual cosa, podem dir que el Mercat de Cultura Infantil d'Orpesa complix amb estos paràmetres i fa accessible la cultura a les persones, combinant coneixement, art i societat. La SEM-EE representa a L’educació musical en tots els àmbits i nivells educatius. Una de les qüestions que ens preocupa és la presència de la música en el sistema educatiu i l’accés de l’educació musical a totes les persones, per la qual cosa, comparteix sentiment d’inclusió, igual que MICO. Com a conclusió, voldria recordar la importància de l’art i la cultura en les persones. No es tracta de pur entreteniment, que també ho és, sinó d'escoltar a moltes investigacions científiques que demostren el seu valor.