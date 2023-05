Cultura de la Generalitat, a través de l’Institut Valencià de Cultura, la Diputació de Castelló, l’Ajuntament de Castelló de la Plana i 6 municipis més col·laboren per a organitzar el DIMCAS, el Dia Internacional dels Museus a les comarques de Castelló.

Les entitats i els ajuntaments hi posen els respectius museus i centres expositius per a commemorar el Dia Internacional dels Museus, que se celebra arreu del món el pròxim 18 de maig. Enguany, l’efemèride arriba sota el lema ‘Museus, sostenibilitat i benestar’. El Consell Internacional de Museus (ICOM), que promou aquesta celebració, vol fer valdre aquest any el fet que “els museus poden contribuir de moltes maneres a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible: des del suport a l’acció climàtica i el foment de la inclusió, fins a la lluita contra l’aïllament social i la millora de la salut mental”.

El delegat territorial de l’IVC, Alfonso Ribes, acompanyat per la diputada provincial, Ruth Sanz, i la regidora de Cultura de Castelló, Verònica Ruiz, ha presentat al Museu de Belles Arts de Castelló les activitats culturals organitzades que formen part del DIMCAS d’aquest 2023. Ribes ha destacat “el rigor i la professionalitat de les 30 activitats culturals que formen part d’aquesta edició, que, organitzades des de les institucions, faran valdre la cultura com a servei públic i de qualitat”, i ha remarcat “l’entesa entre l’IVC, la Diputació i l’Ajuntament de Castelló per a poder coordinar una agenda conjunta, fer més públic i apropar-hi la cultura”.

La celebració se centra entre els dies 15 i 21 de maig en diversos espais de Castelló: l’MBACAS (Museu de Belles Arts de Castelló); l’EACC (Espai d’Art Contemporani de Castelló); els espais del MUCC (Museu de la Ciutat de Castelló); la Sala Sant Miquel de la Fundació Caixa Castelló; l’ECO: Espai Cultural Obert Les Aules, i espais culturals de municipis com ara Vila-real, Benicarló, Onda, Vilafranca, l’Alcora i Vilafamés.

Ribes ha destacat, entre les activitats de l’IVC, les noves visites guiades didàctiques del Museu de Belles Arts de Castelló, en què “durant quatre sessions farem un recorregut per les sales del museu de la mà de Victoria Falcó, per a conéixer temàtiques com ara la salut, la igualtat, la interculturalitat i la crisi climàtica, part de la col·lecció permanent del centre museístic”.

El Museu de Belles Arts de Castelló oferirà el divendres 19 de maig el concert de Sara Àgueda, ‘L’arpa de la nostra terra’, o la jornada de formació ‘La biblioteca itinerant’, durant els dies 19 i 20 de maig. Una proposta específica per als docents dels centres educatius que acolliran al llarg de l’any aquest projecte.

L’Espai d’Art Contemporani de Castelló s’uneix al DIMCAS i farà l’obertura de l’exposició ‘Sneckdown’, una mostra col·lectiva que reuneix el treball de nou artistes joves internacionals que aborden diversos punts de contacte entre la identitat i l’espai públic, partint d’un qüestionament compartit de la representació.

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Castelló, a través del Museu de la Ciutat de Castelló (MUCC), presenta un programa amb cinc concerts en tres dels seus espais emblemàtics, sota el guiatge de tres artistes del territori, i un itinerari únic per la Muralla Medieval, al qual se suma l’exposició ‘El silenci d’un pati’, en clau de memòria democràtica.

Dimarts 16, la soprano Èlia Casanova i Belisana Ruiz a la corda polsada oferiran triple sessió del seu concert ‘Els cançoners d’Elvas’, al Refugi Antiaeri. Dijous serà el torn de Xiomara Abelló, que estrenarà a Castelló el seu nou treball ‘Flor de xicoia’ al pati del Museu d’Etnologia.

Tancant la proposta musical, el Col·lectiu d’Improvisació Musical de Castelló oferirà una actuació especial sota el títol de ‘Relay’, al Castell Vell dissabte 20.

A més, el MUCC proposa una visita guiada per la Muralla Medieval i, durant tota la setmana, a la sala d’exposicions de Menador Espai Cultural es podrà visitar l’exposició ‘El silenci d’un pati’, sobre l’antiga Casa de la Beneficència de Castelló durant el franquisme.

La Diputació de Castelló programa a la sala ECO Les Aules, el dijous 18 de maig, la gravació del capítol 4 del pòdcast ‘Les Aules’ amb una entrevista al director artístic de l’EACC, Carles Àngel Saurí. A més, a la seua sala d’exposicions es podrà gaudir de la mostra ‘A labor of love’ de Pablo Chacón. La música també serà protagonista el divendres 19 de maig a ECO Les Aules, amb el concert del cicle SONS amb Marc Melià.

També en altres espais, com ara el MUCBE de Benicarló, el Museu de la Ceràmica de l’Alcora, el Museu del Taulell Manolo Safont d’Onda, el MACVAC de Vilafamés, el Museu de la Pedra en Sec de Vilafranca i els espais de Vila-real: El Convent, Museu de la Ciutat, Casa de l’Oli i el Gran Casino, que disposaran d’activitats culturals al voltant del DIMCAS.

Més informació de les activitats en els portals web de les institucions, i es pot descarregar el programa complet en <dimcas.com>.