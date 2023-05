Gràcies a l’organització de l’Institut Français, al Cercle Socio-cultural Francòfon de la Vall d’Uixó i al Conservatori Professional de Música Francesc Peñarroja, la localitat castellonenca podrà gaudir demà d’un concert de piano protagonitzat per la jove intèrpret italiana Ida Pelliccioli.

Serà, precisament, al saló d’actes del Conservatori valldeuxenc on el 4 de maig, a les 19.00 hores, oferisca un programa amb un marcat accent francès on interpretarà les partitures de la Suite en La, de Rameau; l’Hommage à Rameau, La puerta del Vino, Soirée à Grenade, Masques, de Claude Debussy i La Vega, d’Issac Albéniz.

Tal i com assenyalen els organitzadors d’aquest concert, el programa «pretén crear ressons entre la música de Debussy i la música de dos compositors que li van influenciar». Així, d’una banda es troba Rameau, «que Debussy va descriure com l’opinacle de la tradició francesa», i per l’altre, a Albéniz, «exemple de com Debussy va trobar una important font d’inspiració per a reimaginar la música de terres estrangeres». I és que, «els modismes espanyols van inspirar part de la seua música més animada», adverteixen.

Més notes al programa

Tres de les peces triades per Pelliccioli per a aquest concert en la Vall estan unides pel mateix element d’inspiració: La Vega va ser també anomenada Suite Alhambra; La puerta del vino es refereix a la porta del mateix palau a Granada, i finalment Soirée à Grenade utilitza l’escala àrab i imita el rasgueo de guitarra per a evocar imatges d’aquesta mateixa terra i patrimoni amb la seua partitura.

Carrera professional

Nascuda a Bèrgam, Itàlia, Ida Pelliccioli és una pianista singular, ja que va optar per evitar el circuit de competició internacional i, abans de convertir-se en pianista a temps complet, es va llicenciar en la Sorbona de París en literatura italiana i història de l’Antiga Grècia, especialitzant-se en la pràctica de la música durant el període hel·lenístic.

L’any 2018 seria un any de vital importància en oferir en solitari, a Milà, un recital que va comptar amb el patrocini de Yamaha. Des de llavors ha actuat a Irlanda, Romania, Luxemburg... I en aquest 2023 s’espera el seu debut a Suï-ssa, i en 2024 a Malta.

Al llarg d’aquesta temporada, i fruit del seu interés per la música contemporània, Pelliccioli estrenarà obres de compositors com Nicolas Crivelli, Raffaele Bellafronte i Jean-Luc Gillet.

Després del seu pas per la Vall d’Uixó, actuarà el divendres, 5 de maig, a la sala del refetor del CCCC Centre del Carme de València amb la col·laboració del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.