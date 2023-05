Cada vegada són més els projectes de gestió cultural que descentralitzen l’activitat de la capital provincial i busquen donar protagonisme a les zones rurals de l’interior. En els últims anys, hi ha hagut un renàixer més enllà de la zona litoral de la Plana Alta i Plana Baixa, fent que localitats com Fanzara, Ludiente, Eslida o les Coves de Vinromà prenguen el testimoni d’un moviment que en el seu moment ja van iniciar Morella o Vilafamés, per citar un parell d’exemples.

Ara, a la comarca de l’Alt Maestrat, concretament a Albocàsser i Benassal, naix una nova cita, un festival d’arts escèniques contemporànies batejat com Xalar a l’Alt Maestrat.

Particularitats

Tal com ens indica Pedro Granero, membre de l’equip tècnic de la cita, «Xalar és una iniciativa de l’àrea jove de la Diputació de Castelló i te una particularitat: és un dels primers festivals d’arts escèniques professionals participats, és a dir, gestionat i programat per gent no professional, en aquest cas, per joves de la comarca».

Durant els dies 12, 13 i 14 de maig es desenvoluparan una sèrie d’activitats que tenen com a element vertebrador l’exhibició de peces d’arts escèniques com Pluff, de JM Gestión Teatral; Royal de Circ, de La Finestra Nou Circ; Com quedem?, de Teatre de Caixó o La Ravalera on tour, una proposta de teatre breu en espais no convencionals que oferirà la representació de tres peces de forma simultània tres vegades, és a dir, cadascuna de les peces farà tres passes diferents, de manera que l’espectador podrà fer un recorregut pels diferent espais per a veure les tres representacions —cal destacar que aquesta proposta naix a partir de la Fira de Teatre Breu de Castelló—. A més, també es podrà gaudir de monòlegs de comèdia, a càrrec de Vidda Priego, una fira artesanal o un espectacle de màgia de la mà de La Bella Maga, a més d’un sopar de pa i porta i moltes sorpreses més.

En definitiva, aquesta experiència pionera de gestió cultural jove al medi rural que descentralitza l’activitat i que posa en el mapa a dos localitats com Albocàsser i Benassal, té com a principal objectiu «el que assenyala el seu títol: Xalar, gaudir a la nostra comarca», remarquen.