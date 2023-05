Pablo Alborán es, probablemente uno de los artistas más importantes de la última década. El 6 de agosto actuará en la nueva edición del SOM Festival de Castelló para presentar en un vibrante directo el que es su último trabajo discográfico, La cuarta hoja, un proyecto que surgió en mitad de su gira por los teatros de todo el país que protagonizó el pasado año.

Parece mentira, pero cómo ha cambiado la vida en apenas dos años.

Nos ha cambiado a todos, desde luego.

De eso va, más o menos, La cuarta hoja, ¿no es así?

Es el último disco que he publicado y que ha salido gracias a la gira de teatros que hice el pasado año. La verdad es que no pensé que iba a sacar algo así, porque yo suelo hacer mis discos como en tiempo de barbecho y luego vuelvo a la carga otra vez. Sin embargo, este trabajo ha surgido en mitad de la gira.

¿A qué crees que se ha debido?

Diría que ha sido gracias a la cercanía de la gente, al hecho de estar de nuevo en contacto con el público, a viajar, y tiene que ver también con el poder escuchar historias de los demás. Después de la pandemia, volver a hacer una gira era como un regalo del cielo. Este disco es un disco muy vitalista, muy positivo, algo muy diferente a los demás y que marca una etapa muy chula, la verdad.

Un disco en la que existe una gran presencia del amor.

Eso siempre, siempre está presente, estamos hechos de eso.

Desde la pandemia estamos inmersos en una especie de explosión compositiva en grupo

Es curioso, también, que en este disco te hayas rodeado de diversos amigos. Uno encuentra esas colaboraciones con Ana Mena, con Aitana…

Es verdad que estamos, desde la pandemia, inmersos en una especie de explosión de composición en grupo, con muchos otros artistas. Yo no quería dejar de intentar componer con los demás, porque siempre he compuesto en solitario, y de pronto surgió esa posibilidad.

¿Qué destacarías?

Todo. Desde la colaboración compositiva con Leo Rizzi, que nos juntamos en el estudio para ver qué sucedía, a la canción en la que participa Ana Mena. Era el momento, sin pretenderlo, porque tampoco tenía yo en la cabeza hacer tantas colaboraciones, de un proyecto así. Así, emprendí este camino con gente que a priori no tiene nada que ver conmigo, con mi música y con mi forma de cantar y, sin embargo, encontrar un lugar común a través de las canciones para divertirnos, que es lo que verdaderamente he hecho con este disco, divertirme. Es un disco que no tiene prejuicios, que no pretende ser encasillado. Luego, nunca se sabe si puede gustar o no puede gustar, pero yo desde luego me he divertido y he tenido unos buenos compañeros en el proceso.

Ciertamente, el hecho de establecer esos diálogos con gente de otros estilos, artistas que entienden la música de un modo diferente al tuyo, es un ejercicio en el que os enriquecéis ambos.

Sabes qué ocurre, que hay un lenguaje nuevo, una manera de componer y de escribir, de hacer música, diferente. Y eso, en ocasiones, es muy positivo. Hay veces que a mí me faltan cosas y se puede aprender mucho de los demás. Vivimos en un momento muy rápido en cuanto al consumo musical y artístico, todo va demasiado rápido y se pierden muchas cosas por el camino. Pero también hay cosas que se ganan en ese mismo proceso. El hecho de colaborar con personas que pertenece a otros géneros musicales o que está acostumbrado a hacer música de una manera menos orgánica, mucho más electrónica, tiene su qué, tiene su gracia y es interesante. De ahí pueden salir cosas muy chulas. Yo no demonizo, para nada, esas otras músicas.

Con este nuevo trabajo discográfico, ‘La cuarta hoja’, lo que he hecho ha sido divertirme

Es un continuo aprendizaje como dices. Y, de alguna manera, buscáis por una parte llenaros a vosotros mismos como artistas y, por otra, al público al cual os dirigís y que cada vez es mayor. Corrígeme si me equivoco.

Sí. Yo lo que busco es divertirme como decía antes. O desahogarme, o desfogarme o emocionarme, o bailar y celebrar simplemente. Es lo que tengo siempre en mente cuando me pongo a escribir, cuando compongo. Es muy interesante ver, también, cómo la otra persona entiende la canción de una manera completamente diferente a como la ves tú. Es entonces cuando se abre el espectro, el abanico, y te das cuenta de las posibilidades que puede tener un tema. Al haber hecho un trabajo con este tipo de colaboraciones, por ejemplo, creo que se ha posibilitado una manera de ampliar nuestras miras y nuestros gustos. Yo, gracias a esas contribuciones, he apreciado muchos otros géneros musicales a los que quizá antes no hubiera prestado atención.

Regresas a la provincia de Castellón tras tu paso en 2021 por Luce Benicàssim, y lo haces en esta ocasión participando en el SOM Festival de Castelló. No sé si estarás de acuerdo, pero diría que aquí tienes un público que te quiere bastante.

Yo aquí me lo paso muy bien, disfruto muchísimo. Vamos a llevar al SOM Festival un espectáculo muy chulo. Estamos sin parar de trabajar para que sea una gira muy especial, una gira que estéticamente es muy potente, diferente a lo que hice el pasado año, no tiene nada que ver, aunque sí quiero conservar en algunas partes esa cercanía, esa intimidad que conseguí con el teatro y que hacía tiempo que no tenía. Esa proximidad la quiero mantener para que, de pronto, se pueda jugar con la espontaneidad, con la improvisación y luego, obviamente, con el puro espectáculo, con el show, las luces, las pantallas... Con ganas de estar por ahí ya mismo.