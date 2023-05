La cuenta atrás para la celebración del Souvenir Retro Fest ya ha comenzado. El gran espectáculo organizado por la productora Souvenir Sonoro tendrá lugar el próximo 5 de agosto en el Real Club Náutico de Castellón y será el evento más sonado para los amantes de la música remember. El festival intentará ofrecer una experiencia única y diferente que hará aflorar los sentimientos y emociones de los espectadores y, sobre todo, los recuerdos de los sonidos más destacados de los 90 y 2000.

Dos de las grandes estrellas que tomarán parte en el mismo serán Linda Mertens y Jessy. Ambas, de procedencia belga, harán vibrar a sus incondicionales.

Vocalista de Milk Inc.

Linda Mertens fue la voz solista del grupo Milk Inc., disuelto en 2017. El sueño de Mertens siempre fue convertirse en una gran artista y tras varios intentos infructuosos, su suerte cambió cuando conoció a Regi Penxten, productor y teclado del grupo con el que saltaría a la fama. Tras el primer mes juntos ya recibieron un premio nacional por Walk on water, de su álbum Land of the living. Con la entrada del nuevo siglo, el grupo consiguió su máximo esplendor y con sencillos como Living a lie, Never again o Whisper alcanzaron una fama internacional que les permitió realizar una gran gira europea. Recientemente fue considerada la mejor vocalista de la década en música dance y electrónica en Bélgica.

Autora de ‘Look at me now’

Jessy De Smet, por su parte, conocida por su nombre artístico Jessy, también es una cantante de música dance de origen flamenco. Llegó a su punto álgido de reconocimiento a finales de los 90 y principios de 2000, cuando obtuvo varios discos de oro. Su carrera empezó en 1995 como miembro del grupo The Mackenzie ft. Jessy. Durante esta primera etapa tuvieron varios éxitos e incluso ganaron un premio TMF al mejor álbum por Angel. En 2001 decidió empezar su carrera en solitario y en 2002 lanzó su disco Rain, producido por Regi Penxten, de Milk Inc. El punto de inflexión en su carrera lo marcó el single Look at me now, un éxito rotundo en el Reino Unido y en Bélgica. Después de este gran hit trabajó con artistas internacionales como Verheyen & Vanvaeck, Sash!, Linda Mertens, DJ Rebel, Michael Beltrán y Mickey Modelle.

También forman parte del Souvenir Retro Fest artistas como Whigfield, Rozalla, Ramírez, Tina Cousin, Damae de Fragma... además de dj’s de la provincia como Javi Boss, Miguel Serna, Raúl Platero, Diego Cuevas o José Coll.