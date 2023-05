Nuqui Fernández mira fijamente al hablar. Puede parecer baladí pero, en una sociedad en la que prima la rapidez, un gesto tan insignificante le da calidez a toda la conversación. Surfeando olas de ‘gordofobia’, la actriz pacense está a algo más de 24 horas de estrenar ‘Menina. Soy una puta obra de Velázquez’ en el teatro López de Ayala y confiesa, a pesar de parecer calmada, que está "’atacá’... pero deseando".

- ¿Por qué es tan necesaria esta obra?

- Tiene una convicción social que remueve por dentro. Hay muchas cosas que cambiar del mundo en el que vivimos y esta obra es un ‘basta ya’, un golpe sobre la mesa, un decirle a mucha gente que no está sola. Es teatro de reivindicación de algo que nos preocupa a todos, sobre todo a los padres.

- ¿Cuál es el público objetivo de la obra, entonces? ¿Los jóvenes o los padres?

- Todos. Obviamente desde casa hay mucho que hacer, pero los adolescentes que vienen a verla me escriben después por Instagram para decirme cómo se sienten, para desahogarse. Y los padres... ¿quién no tiene en su entorno a alguien sufriendo bullying o algún tipo de violencia? La sociedad la cambiamos todos. Tenemos que conseguir que nadie más se quite la vida porque esté sufriendo este tipo de violencia.

- Uno de los males endémicos de esta sociedad...

- Es una mierda. Dejadnos en paz. Dejadnos ser quienes somos. Tu aspecto físico no define quien eres. Dejadnos vivir.

- ¿’Menina’ duele?

- Puede que sí. Esta obra ayuda a quitar culpas, da pellizquitos en el alma, pero deja una sensación de que todo es posible. Es un dolor que en el fondo es liberador.

- ¿También es liberador para ti interpretarla?

- Ahora ya estoy en el proceso de hacer un montón de funciones pero durante la creación del personaje fui consciente de todo el trabajo que yo he hecho previamente a nivel personal. Yo he sufrido violencia social por no tener un cuerpo normativo. Sobre todo hago esta obra para cambiar cosas entre los adolescentes y también por mi hijo, para que llegue a un mundo donde pueda ser libre.

- La obra está girando desde 2022 y se habla mucho de tu interpretación, Nuqui. ¿Cómo llega hasta ti ‘Menina’?

- Por una llamada de teléfono. Estaba recién parida y me dijeron que yo tenía que ser la actriz. No sabía qué hacer pero mi marido, mi hermana, mi madre... todos me decían «¡cógelo!» y mira... bendira la hora. Me hace sentir que hago teatro solo por hacer esta obra. Es, sin duda, la más importante de mi carrera.

‘Menina. Soy una puta obra de Velázquez’ se representará mañana en dos funciones: una matinal para 160 escolares de la ciudad y otra a las 21.00 horas para el público general.