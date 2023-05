El Teatre Principal de Castelló obri hui les seues portes, a les 19.00 hores, per a rebre a l’actriu AriadnaGil al capdavant de l’obra Encara hi ha algú al bosc.

Es tracta d’un relat de les supervivents de la violència sexual en la guerra dels Balcans, en diàleg amb una autoficció signada per la dramaturga Anna Maria Ricart Codina.

Entre 25.000 i 50.000 dones van ser víctimes de violació com a arma de guerra durant el conflicte dels Balcans (1991-2001). El col·lectiu artístic Cultura i Conflicte va dur a terme un minuciós treball de recerca periodística i de creació escènica. Diversos viatges a Bòsnia i Hercegovina i moltes hores de conversa amb les supervivents de les violacions com a arma de guerra que s’han comés han permés desenvolupar un triple treball –documental, teatre i fotografia– sobre les dones que van sobreviure a les violacions sistemàtiques durant la guerra a Bòsnia i Hercegovina i sobre els fills i filles nascuts dels embarassos forçats, que ara tenen al voltant de 25 anys. És en aquest punt, uns 25 anys després, on se situa l’obra interpretada per Ariadna Gil, a més de Montse Esteve, Òscar Muñoz, Magda Puig, Judit Farrés, Erol Lleri i Pep Pascual.

«Una de les tasques de la cultura és fer-nos reflexionar al voltant de temes d’actualitat i aquesta obra, Encara hi ha algú al bosc, ens porta un assumpte molt dur com és el de la violència sexual durant les guerres, que malauradament s’hi repeteix en cadascuna», comenta el delegat territorial de l’Institut Valencià de Cultura a Castelló, Alfonso Ribes, el qual remarca «l’extraordinari paper de les actrius i els actors que posen veu a aquesta realitat moltes vegades ocultada».

Abonament i entrades

Aquesta representació està inclosa dins de l’abonament general i reduït de primavera del Teatre Principal de Castelló. Les entrades soltes per a aquesta representació tenen un preu de 3 a 20 euros i es poden adquirir en la taquilla electrònica de l’IVC (https://taquilla.ivc.gva.es/janto/). A més, cal recordar que quan es visita el Museu de Belles Arts de Castelló o l’Espai d’Art Contemporani de Castelló (EACC), s’obté un tiquet Entrada i + que permet comprar, a les taquilles del Teatre Principal de Castelló o a l’Auditori i Palau de Congressos, entrades per als espectacles amb un descompte que pot arribar al 50 %.