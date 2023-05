Los Abuelos de la Nada o Los Rodríguez son historia del rock en español, como también lo es uno de sus miembros principales, Andrés Calamaro, considerado un verdadero icono del rock argentino que traspasó toda frontera hasta conquistar la península ibérica con una prolífica carrera que le ha valido la etiqueta de ser uno de los músicos más influyentes de las últimas décadas.

Con esa carta de presentación, el concierto que protagonizará el 30 de junio en el Peñíscola From Stage será, sin duda, único, ya que el público tendrá oportunidad de disfrutar en directo de la música de un autor que forma parte de un singular Olimpo de dioses.

El cantante, compositor y productor argentino es uno de los artistas más exitosos y estilísticamente más diversos que han aparecido en la escena rockera, «uno de los gigantes de la canción en castellano de todos los tiempos», como muchos le han definido.

Calamaro se ha mostrado y se muestra siempre inagotable, insobornable, incorregible. Poseedor de un talento omnívoro y desbordado, a lo largo de su trayectoria se ha adentrado en infinidad de estilos, lo que le ha permitido experimentar y enriquecer su discurso. Y es que son casi 20 los álbumes de estudio a su hombre, sin contar con los trabajos ya referenciales de Los Rodríguez o Los Abuelos de la Nada.

Gira 2023

Este 2023, Andrés Calamaro ha regresado a España –concretamente el pasado día 13, en Santander– continuando con la exitosa gira de grandes éxitos que le ha llevado por México, Perú, Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina con todas las entradas vendidas.

Si ya el verano anterior visitó 15 ciudades y los principales festivales españoles, con un show contundente, colgando el cartel de «no hay entradas» en prácticamente todas sus actuaciones, dejando ganas de más, esta nueva gira parece seguir el mismo destino. De hecho, ya ha logrado un sold out en su actuación en el festival Noches del Botánico de Madrid el próximo 10 de junio.

En el Peñíscola From Stage este multipremiado artista aterrizará con su potente banda, y todos sus grandes éxitos, un vasto repertorio que será, sin, duda, el gran protagonista de esa velada mágica en la playa Sur de Peñíscola. Y es que Calamaro no deja de sumar éxito tras éxito con cada nuevo proyecto. Precisamente, con Dios los cría volvió a estar nominado en los Latin Grammy a Mejor Álbum Vocal Pop y a la Grabación del Año por el tema Bohemio junto a Julio Iglesias, alzándose finalmente con el galardón a la mejor canción con el tema Hong Kong que grabó junto a C. Tangana.