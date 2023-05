Un ring de boxa, però no un qualsevol. Huit contrincants que «lliuten» amb la paraula. Un objectiu: guanyar el Torneig de Dramatúrgia que organitza l’InstitutValencià de Cultura (IVC).

Ahir es va presentar la setena edició d’aquesta iniciativa que impulsa en tot el territori valencià la passió pel teatre, a més de potenciar el treball dels dramaturgs de la terreta. En aquesta ocasió, seran dos de la província de Castelló, dos d’Alacant i quatre de València els qui s’enfronten per parelles per a presentar els seus textos amb unes regles molt senzilles:dos intèrprets professionals llegiran cada text amb una duració de 30 minuts per a cadascun d’ells.

Protagonistes

El director adjunt d’Arts Escèniques de l’IVC, Roberto García, fou l’encarregat de donar a conéixer ahir el nom de la mestra de cerimònies de la «competició» d’enguany, María Minaya. Serà ella qui presente cadascuna de les jornades pugilístiques teatrals. L’actriu introduirà un a un els autors que participen en aquesta edició i el sobrenom que, com en un torneig de boxa, utilitzaran en els combats.

Els dramaturgs valencians que participaran són Isabel Caballero, Isabel Martí, Tomàs Mestre, Eva Mir, David Sánchez Pacheco, Carmen Valera i els castellonencs Antonio Escámez i Marcos Luis Hernando. I, com en la resta d’edicions passades, no coneixeran als actors i actrius que representaran el seu text fins a dues hores abans de la representació. El públic és qui votarà l’obra guanyadora en cada fase: quarts de final, semifinals i final, que se celebraran al Teatre Arniches d’Alacant, al Teatre Principal de Castelló, al Teatre Rialto de València i, com a novetat enguany, al Teatre L’Agrícola d’Alboraia i al Teatre La Marina del Puig de Santa Maria; totes, amb entrada gratuïta.

Les dates

El primer combat de quarts de final serà el pròxim 29 de maig al Teatre Arniches d’Alacant; el segon serà el 31 al Principal de Castelló; el tercer, al Teatre La Marina del Puig de Santa Maria el 3 de juny, i el quart, al Teatre L’Agrícola d’Alboraia el 9 de juny. Els guanyadors de cada combat s’enfrontaran en les semifinals, que seran al Rialto els dies 13 i 15 de juny, i, per últim, la gran final serà el 18 de juny també al Rialto de València.