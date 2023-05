Tina Turner ha fallecido a los 83 años tras una larga enfermedad. Intérprete, compositora y actriz, ha sido la reina del rock desde 1959. Comenzó su carrera musical junto Ike Turner, su esposo y líder de los Kings of Rhythm. Aunque comenzó a grabar en 1958 bajo el nombre de Little Ann, su debut como Tina Turner tuvo lugar con A Fool In Love en 1960 como uno de los dos miembros de la banda musical Ike & Tina Turner.

Su trayectoría prosiguió con éxitos notables como River Deep – Mountain High, Proud Mary y Nutbush City Limits. Si bien se retiró de los escenario en 2013, su legado musical es atemporal. Estas son algunas de sus canciones más memorables. 'The Best' 'Golden Eye' 'We Don´t Need Another Hero' 'River Deep-Mountain High' 'What’s Love Got To Do With It' 'Private Dancer' 'Acid Queen' 'Get Back' 'Proud Mary' 'Better Be Good To Me'