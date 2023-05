Una gran dama de la música, en un gran escenari». Així és com el delegat territorial de l’Institut Valencià de Cultura defineix Susana Baca, quie ofereix hui, a les 20.00 hores, un gran concert al Teatre Principal de Castelló.

La gran artista peruana és una figura clau de la música de tota Llatinoamèrica i especialment al seu país, al Perú, on va ocupar la cartera de ministra de Cultura. «Hem volgut que siga el Principal de Castelló l’escenari d’aquest concert, perquè creiem que és l’entorn més apropiat per a la seua veu i per a crear un ambient adient que acompanye la seua música», explica Ribes.

Baca, un dels noms més rellevants del folklore peruà, és, a més de cantant i compositora, una gran investigadora i impulsora de la recuperació de les arrels afroperuanes. Els més de vint treballs publicats al llarg de tota seua trajectòria configuren un mapa racial i emocional de vital importància en la tradició de la cançó del seu país. Les seues lletres són una vertadera declaració d’intencions respecte a la situació de la dona, l’esclavitud i el racisme, a més d’un testimoni recuperat de nombroses veus i sons perduts pel pas del temps.

Entrades

Les entrades per a aquest concert tenen un preu d’entre 3 i 15 euros i es poden adquirir en la taquilla electrònica de l’IVC (https://taquilla.ivc.gva.es/janto/).A més, cal recordar que quan es visita el Museu de Belles Arts de Castelló o l’EACC s’obté un tiquet Entrada i + que permet comprar, a les taquilles del Teatre Principal de Castelló o a l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló, entrades per als espectacles amb un descompte que pot arribar al 50 %.

‘El pare’

La programació cultural de l’IVC per aquest cap de setmana es complementa amb una de les propostes teatrals més esperades del trimestre de primavera, com és el retorn de Josep Maria Pou amb l’obra El pare.

Aquest diumenge 28 de maig, a les 19.00 hores, una de les referències de la interpretació com ho és Pou interpretarà a l’Andreu, un home de setanta-sis anys, culte, sorneguer i tossut que està perdent la memòria, però es resisteix a acceptar cap classe d’ajuda i rebutja tots els cuidadors que la seua filla, Anna, intenta contractar. Entrades a 3 i 20 euros.