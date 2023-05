Hay familias y familias. La de Rosario Flores es una de las más conocidas y reconocidas de la música española, también de las más queridas y aclamadas.

Hija de la gran Lola Flores, La Faraona, y del Pescaílla, hermana de Lolita y de Antonio, la pequeña de los Flores irrumpió en la escena musical hace ya más de tres décadas con la misma energía y vitalidad, con la misma garra, con que lo hizo su madre en la década de los 40 y 50 del pasado siglo. Ese ímpetu y las ganas de experimentar y fusionar el flamenco con otros ritmos la convirtió en una de las artistas más icónicas e imprescindibles del panorama nacional a finales de los 90 y los 2000 con trabajos tan emblemáticos como De ley, Siento, Mucho por vivir, Muchas flores o De mil colores, por citar algunos de los álbumes de su carrera plagada de reconocimientos.

Con todo ese bagaje, familiar y musical, se presentará el 25 de junio en la playa Sur de Peñíscola, sobre el escenario de un Peñíscola From Stage que no ha dudado en contar con la artista para completar un cartel de excepción este 2023, en una edición que cuenta también con otro icono de la música como es el compositor, cantante y productor argentino Andrés Calamaro –que ha vendido ya casi la totalidad de las entradas–.

Tour estival

La cita en Peñíscola será la primera de una mini gira estival que llevará a Rosario Flores por otras localidades de la vertiente mediterránea como Calviá, Cambrils, Barcelona, Puigcerdà y Girona.

Te Lo Digo Todo Y No Te Digo Na’ es el título del último álbum de la artista, y también será el protagonista de la velada que ofrecerá en la ciudad del Papa Luna. Publicado por Universal Music, el disco cuenta con todos los ingredientes que le han hecho ser quien es hoy: rumbas, baladas, blues, pop, colaboraciones especiales, reggae, flamenco, personalidad y enjundia... Todo se cruza y de diluye en este trabajo de Rosario que ella misma define «como una renovación», un disco que «muestra a una Rosario renovada con un cambio de actitud, de madurez».

Un trabajo fresco

En la gestación de este álbum, asegura la artista que ha incluido «nuevos recursos sobre los que no había puesto atención anteriormente, he contado con productores con los que nunca había imaginado colaborar, grandes artistas como Vanesa Martín en La Vida es otra cosa, Juan Magán en Oye Primo, Jorge Drexler en la composición de Nuevo para los dos y Amparo Sánchez que se ha sumado en la producción del tema con aires de reggae, Un instante, todos me han hecho inmensamente feliz». Un disco fresco, con mucha energía, para bailarlo y sentirlo en el directo, como ocurrirá el 25 de junio en el festival del verano.