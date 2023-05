Encara roman intacte en el record de molts castellonencs la imatge d’un Teatre Principal de Castelló en peus davant una Sílvia Pérez Cruz que va enlluernar al públic gràcies a una veu sensible i apassionada. Va ser fa cinc anys, en 2018, i es va repetir tres anys després, en 2021, amb la presentació del seu disc Farsa (género imposible), en el mateix escenari.

Ara, els devots de la cantautora catalana no han hagut d’esperar tant per a tornar a gaudir del seu directe, del seu art. Serà aquest divendres, 2 de juny, a les 20.00 hores, quan torne a actuar en la capital de la Plana, encara que en aquesta ocasió la ubicació serà una altra.

La sala simfònica de l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló acollirà la presentació del seu últim treball, Tota la vida, un día, un disc que consta de 21 cançons, ordenades en cinc moviments, en els quals l’artista catalana regala 69 minuts de música, que beu d’infinitat de fonts i flueix inclassificable, vorejant molts estils i acollint tot tipus de sonoritats.

Gràcies al cicle Un món de músiques que organitza l’Institut Valencià de Cultura (IVC) arriba Pérez Cruz amb aquest nou àlbum sota el braç, un projecte que comença amb una primera part dedicada a la infància, amb quatre cançons confortables; segueix amb una segona inspirada en la joventut, que s’allunya del terreny segur de la infantesa per a experimentar sons més angulars; després una tercera més íntima, que abasta dels quaranta als seixanta anys d’edat; una quarta amb més pes, més lentitud i referències a la mort; i una cinquena que és un renàixer, més viva i rítmica.

Projecte coral

En total, noranta persones van participar en el pensament i confecció del disc, entre elles un cor de trenta cantants, tots ells músics de prestigi per a convertir-ho en «un cant col·lectiu, que crea una comunitat a partir de totes les soledats unides», com va detallar en una entrevista concedida a l’agència EFE.

Tota la vida, un día, va començar a gestar-se el 21 de març de 2020, i el període d’enregistrament va ser d’un any en què la cantant va viatjar a diverses ciutats: Barcelona, Pontós, Madrid, Jerez, Buenos Aires, Coatepec (Mèxic) i l’Havana. I per a vertebrar-ho, l’artista es va recolzar en un preciós poema de William Carlos Williams: «Aterrados / buscan una flor familiar donde guarecerse / y les asusta la inmensidad del campo».

Entrades a 15 euros.