El Bestialc ya calienta motores. El sábado 17 de junio volverá a escena uno de los festivales más independientes y longevos de la provincia de Castellón. L’Alcora se convertirá en una parada obligatoria para todos los amantes de la música en directo. Ya van nada más y nada menos que 26 ediciones y la filosofía sigue siendo la misma: un grupo de amigos pone todo su empeño en preparar un menú musical de un solo día desde el máximo respeto y amor por la música. Un menú repleto de artistas de máximo nivel de la música underground nacional e internacional. Y, como siempre, con entrada gratuita.

A lo largo de todos estos años, el Bestialc se ha ganado a pulso ser sinónimo de eclecticismo y buen gusto, pues es capaz de hacer que confluyan con naturalidad géneros y artistas que a priori parecen distantes. Este año viene cargado de swing, hardcore, punk, garage, pop... Una mezcla perfecta que un año más hará disfrutar y bailar, a partes iguales, hasta el amanecer. El escenario volverá a ser una zona idílica, en la frondosa arboleda que cubre la zona de césped de la Pista Jardín de la localidad.

Programación

Uno de los grandes atractivos de esta edición serán los barceloneses Subterranean Kids, pioneros de la escena hardcore nacional, quienes se han reunido recientemente después de un largo período de inactividad. Otro de los platos fuertes será la actuación del singular artista Javier Corcobado, músico, poeta y escritor, quien ha desarrollado su carrera de manera intachable a lo largo de cuatro décadas.

Tampoco faltarán, como ya es habitual, los artistas internacionales. Desde Alberta (Canadá) llegará Blue Moon Marquee, un cóctel de swing, blues, boogie y jazz; a ellos se sumará desde Estocolmo (Suecia) el enérgico rock-soul de The Vanjas y la imparable máquina de rock & roll fiesta y diversión, The Fuzillis (Londres). Ya en clave de pop, el protagonismo caerá en la particular unión del estadounidense Marc Jonson y el valenciano Ramírez Exposure; mientras que Crooked Copse deleitará a los presentes con su folk-rock de carácter intimista.

Añadirán más leña al fuego, el power-trio bilbaino Kinky Boys y el hardcore-punk de los valencianos Kill the President. También desde Valencia, aunque originarios de Montpellier, Sonic Angels, sorprenderá con su personal garaje-psych punk. Siguiendo en esta onda, los también levantinos O.J.O. y los bechinenses Los Altragos. No serán los únicos artistas de la provincia, pues la banda Annacrusa presentará su último trabajo, titulado La Espina.

Para peques

Los peques de la casa y de espíritu disfrutarán de la curiosa propuesta cómico-musical de Bonico de Cara, quien será el encargado de abrir un festival para todas las edades. Asimismo, los encargados de cerrarlo serán los pinchadiscos Danielo 77, Tony Viola y el alcorino Diafebus.