Fa uns dies que es van reunir els jurats dels premis escolars literaris i de dibuix del Consell Valencià de Cultura i ja tenim els noms dels guanyadors de l’edició d’enguany, dedicada a Santiago Grisolía i la ciència.

El president del CVC va morir l’agost passat als 99 anys. Va ser un dels científics mundials de més importància del segle XX en l’àmbit de la bioquímica. Quasi tota la carrera científica la va fer als EUA, on va arribar en 1946. Només va poder tornar a casa en la dècada dels 70, però la seua influència en la vida científica valenciana i espanyola es va notar des del primer dia que va arribar.

Va ser president del CVC més de 25 anys, i la institució va considerar que una bona manera de reflexionar sobre el paper del científic i de la ciència en una societat com la nostra en general era dedicant-li a la seua figura el concurs de 2023.

Enguany s’han presentat 68 centres valencians (alguns ho feien per primera vegada). En total són 1.803 treballs de dibuix i 563 de literaris, amb la participació de 2.366 alumnes. Els noms dels premiats estan en la web del CVC, però ara els avancem els premis per als Centres Educatius.

Literatura

En literatura, el guardó del cicle d’ESO és per al centre La Purísima de Torrent, i l’Escola d’Artesans de València en Batxillerat i Cicles Formatius. En dibuix, i en ESO, ha guanyat l’IES Mediterráneo de Torrevieja, i en Batxillerat i Cicles Formatius ho ha fet l’IES La Plana de Castelló.

El Consell Valencià de Cultura, com ho fa sempre, dona les gràcies als participants, als professors i als centres que han fet possible els premis d’enguany. És un agraïment sincer que reiterem cada any, perquè la institució no pot oferir una gran dotació econòmica, sinó simplement la seguretat que els treballs es valoraran per la qualitat i l’originalitat de la mirada.