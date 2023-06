Casi 40 años dedicados a la gestión cultural avalan la trayectoria del que es todavía el delegado territorial del Institut Valencià de Cultura en Castellón, Alfonso Ribes, quien llegó al cargo hace ahora seis años con el claro objetivo de coordinar y promocionar actividades en los diferentes espacios que gestiona el IVC en la provincia (Teatre Principal de Castelló, Espai d’Art Contemporani, Auditori i Palau de Congressos, Museu de Belles Arts y Palau de Congressos de Peñíscola), con especial atención en la búsqueda de nuevos públicos y su fidelización, y, por otra parte, estrechar el contacto con los diferentes profesionales de los sectores artísticos de la provincia.

Haciendo un balance objetivo, esos retos se han cumplido con creces en este periodo en los que el número de abonados fijos al Teatre Principal y al Auditori han ido en aumento cada temporada, y en los que han surgido novedosas propuestas que han reactivado y reconvertido centros algo devaluados como el Museu de Belles Arts en espacios culturales de producción propia (como el ciclo de charlas Intercanvis. Club de Cultura, las veladas musicales Les Arts al Belles Arts y Free Impro, artísticas como las Nits Llunàtiques, etc).

Hace apenas dos días, durante la rueda de prensa en la que anunciaron el cartel de la próxima edición de las Nits al Claustre, Ribes anunció ante la prensa que no continuará al frente del IVC en Castellón a tenor de los últimos resultados electorales, que se han traducido en un gobierno de coalición a nivel autonómico entre el Partido Popular y Vox. El gestor cultural remarcaba en la presentación la «incompabilidad» en las labores de trabajo y, sobre todo, de los conceptos que cada una de las partes tiene sobre lo que es «cultura». Ciertamente, desde su nombramiento en 2017 como delegado territorial del IVC, Ribes ha despertado ciertas reticencias por parte de los populares (con quienes trabajó en Benicàssim más de dos décadas sin problema alguno, por otra parte) y de otros promotores culturales privados, que no entendieron las directrices que él mismo se había marcado, a saber: profesionalizar los espacios a gestionar y hacer un verdadero servicio público.

El Teatre Principal

En una reunión que convocó ayer mismo con los medios de comunicación, y a la que asistió Mediterráneo, Ribes se mostró un tanto apesadumbrado ante los acontecimientos que, sobre todo, se sucedieron durante la reciente campaña electoral de las municipales y autonómicas, donde apenas se trataron aspectos que verdaderamente afectaban al ámbito cultural. El único, quizá, la función del Teatre Principal de Castelló, probablemente, por lo que le han «pegado más palos en estos años», diciendo que cerró «sus puertas a los castellonenses y que ahora se volverán a abrir», señalaba.

En este punto, Ribes remarcaba que la única preocupación que tuvieron sus antecesores era rellenar un calendario, sin más, desatendiendo algo que él consideraba y considera clave como es generar una imagen de marca y de calidad, siendo para él, el Teatre Principal, el lugar en el que se programen las propuestas verdaderamente profesionales, con una línea muy clara y que alimente, dijo, «el espíritu crítico de la ciudadanía». «En el Principal no había estrategias, no habían objetivos, no había un proyecto definido, no existía», matizaba ayer, y añadía: «Había un proyecto arquitectónico, nada más, pero no un proyecto cultural, con unas finalidades concretas».

Su modelo, destacó, eran las programaciones de otros teatros de referencia en España, como el Central de Sevilla, el Arriaga de Bilbao o el de Vitoria, algo que «modestamente» cree que se ha «conseguido», potenciando además la industria cultural castellonense apostando por las compañías profesionales de la provincia y estableciendo sinergias con otros centros de la ciudad como el Paranimf de la UJI o, más allá de Castelló, como el Teatre Municipal de Benicàssim o el Auditori de Vila-real.

El Auditori

En cuanto al Auditori i Palau de Congressos, Ribes se marcó como objetivo rejuvenecer la asistencia con propuestas más allá de la música clásica, creando ciclos de otros géneros, como el jazz o músicas del mundo, para atraer a otros públicos. Uno de los escollos con los que se encontró fue con el colectivo de promotores musicales, a los que, asegura, nunca cerró las puertas, «aunque sus propuestas eran indecentes» porque, reitera, «ellos no hacían ningún servicio público, cosa que desde el IVC sí, ofreciendo propuestas de calidad a precios asequibles».

Se marcha Ribes, una persona que lo ha dado todo por la cultura en Castellón, aunque su mensaje, quizá, no llegó a todos como él quería.