Ángel Víctor Torres: "No descarto escribir un libro con todas las adversidades de la legislatura"

El todavía presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres (Arucas, 1966), termina la legislatura con una mezcla de sensaciones. El objetivo siempre fue revalidar el cargo, pero al no conseguirlo mira al futuro con ganas de hacer una oposición «rigurosa» y con la ilusión de disfrutar de más tiempo con su familia. ¿Posibles planes? Escribir un libro con todos los infortunios de los últimos cuatro años.

Lo primero, ¿cómo está?

Perfectamente. Lo puedes comprobar. Estoy agradecido porque ha habido un apoyo importante, mayoritario, de los canarios. Más de 287 mil personas apoyaron a Ángel Víctor Torres en esa lista regional con una diferencia importantísima frente al segundo y al tercero aunque finalmente el presidente va a ser el tercero. Estoy agradecido y con la conciencia tranquila por el trabajo bien hecho. Acepto las reglas parlamentarias y, por tanto, se suman otras mayorías y estaremos donde nos corresponde estar, que es defendiendo que somos la primera fuerza, el grupo mayoritario que ha ganado las elecciones y fiscalizando al Gobierno que se ha conformado.

Y en un nivel más personal, ¿se siente liberado?

Es una mezcla curiosa. Por un lado tienes una especie de liberación porque tienes menos problemas en el día a día y a la vez creíamos que íbamos a alcanzar la revalidación, y no la tenemos. Estoy con el chip de seguir trabajando para construir Canarias y Canarias se construye desde la gestión y también desde la oposición rigurosa, seria, no populista y no demagógica, que es la que voy a hacer. El PSOE ha perdido el Gobierno, pero ha ganado las elecciones. Nadie puede negar que conseguí en la lista regional 22.000 apoyos más que hace cuatro años y que el que va a ser presidente ha perdido más de 40.000 votos.

Durante la campaña llegó a hablar de la posibilidad de conseguir una mayoría absoluta del PSOE. ¿Qué falló en sus cálculos?

Lo que yo decía es que todos los partidos tienen que aspirar a tener el mayor número de votos y por tanto aspirar a la mayoría absoluta, pero luego añadía que era consciente de su dificultad histórica y real con la ley electoral que tiene Canarias. Por eso he planteado que con calma, reflexionando, en consenso... Meditemos qué ha ocurrido con esta ley electoral que es reciente y en la que claramente la gente discrimina entre el voto al presidente a las listas que van por las islas. Debe reflexionarse el hecho de que el peso de los diputados de la lista regional solo represente el 12%, solo nueve de los 70. Me parece que no hay un peso compensado con la voluntad de la gente. Y me preocupa la abstención.

Hacer esa reflexión cuando uno pierde es más fácil que hacerla cuando se gana...

Las palabras perder y ganar son relativas porque, repito: hemos perdido el Gobierno, pero hemos ganado las elecciones. Hay una altísima abstención en Canarias y esto produce desafección. Ahora el presidente va en una lista y luego los diputados van en otra y lo que planteo es que, sin aumentar el número de diputados, se le dé más peso a esa lista regional porque es la única que votan todos los canarios.

Es verdad que ganó las elecciones, pero en algunas islas cómo Fuerteventura perdió apoyos. ¿El caso Mediador le pasó factura?

Si hablamos de las listas insulares hay un descenso frente a hace cuatro años de 20.000 votos, pero CC pierde votos tanto en la regional como en la insular. ¿Pueden haber afectado los casos en las distintas islas? Pueden haber afectado. En Fuerteventura es verdad que no tuvimos el resultado que esperábamos, tanto al Cabildo como a otras instituciones, sin embargo hemos cerrado acuerdos de gobierno. En La Palma creo que se hizo una gran gestión de la desgracia, pero también creo que se hizo un uso populista del sufrimiento, porque nosotros dimos casas en menos de un mes. Las respuestas habitacionales fueron acordadas con los ayuntamientos y ha habido desde la oposición quien ha sido muy crítico con nuestra labor. Ahora estarán en el Gobierno, y espero que actúen de manera inmediata porque si no estarían engañando a los electores. Nosotros hicimos la mejor gestión posible. Yo no digo que fuera una gran gestión, lo que sí digo es que es la mejor posible por parte de las administraciones que tuvimos responsabilidades.

¿Por qué cree que en su partido arrastró más votos la lista regional?

La gente lo que ha visto es un presidente que se ha esforzado, que ha estado en la duras y que entregó una Canarias mejor que la que recogió. Se vieron reflejados en la acción del Gobierno con alguien muy semejante a lo que es la mayoría de los canarios. Me entienden cuando hablo, digo las cosas claras y no me escondo. Eso es lo que se ha valorado.

Si tuviera que hacer un ejercicio de autocrítica, ¿qué hizo mal o no tan bien al frente del Ejecutivo canario?

Después de la excelente gestión complicada en Sanidad, en la que tuve que hacer varios cambios que siempre propuse para la mejor gestión posible, debimos haber tenido mejores números en demora y en las listas de espera en el tiempo en el que pudimos salir de la pandemia. Desde marzo de 2022 hasta el verano de 2023, la situación debió mejorar más. Tuvimos dificultades, también otras comunidades y quizás eso es lo que podría entonar como un mea culpa, haber cerrado la legislatura con mejores números en listas de espera y en demora.

Deja el cargo con la investigación del caso Siglo XXI iniciándose. ¿Qué ha pasado para que el Gobierno no controlara lo que supuestamente ocurría en los centros de menores migrantes?

La consejera ya ha dado las explicaciones. Eran contratos de emergencia. Se ha actuado acorde a lo que decía la Intervención General y los servicios técnicos y jurídicos. Si se ha hecho un mal uso de los fondos debe caer todo el peso de la ley sobre los que lo recibían. Vamos a colaborar con la justicia, nos hemos personado como acusación particular.

¿Piensa escribir un libro con todas las desgracias que han marcado el mandato?

No descarto hacerlo, me gusta escribir y sería legible. Incluso de cómo se gestó el Gobierno, que fue algo muy novelesco, de cómo cada día había un gobierno distinto, nada que ver con lo que acaba de pasar ahora. Es una legislatura que no se olvidará nunca, será siempre la legislatura de la pandemia. Este es un pueblo que se ha tenido que enfrentar a muchísimas adversidades a lo largo de su historia, de gente honrada y que ha estado a la altura sin duda. Un ejemplo de superación.

¿Se considera gafe?

El gafe es aquel que viene una mala noticia y se acaba mal. Tuvimos el primer caso de covid de España y se hizo una buena gestión. Cerramos un hotel en febrero del 2020 y también se hizo bien. Llegó la pandemia y fuimos de las comunidades que mejor han funcionado. Y lo mismo con otras adversidades como el volcán o la migración. El gafe es el que no lo resuelve y aquí se han resuelto.

La convocatoria de elecciones generales sorprendió a todos. ¿Le hubiera venido mejor al partido que se celebraran a finales de año?

Si me preguntas el 28 de mayo por la mañana te digo que las elecciones mejor que sean en diciembre como estaban programadas porque en medio teníamos seis meses de presidencia de la Unión Europea por parte del gobierno de España y del presidente Sánchez. Seis meses capitales de recuperación económica, pero eso fue antes de abrir las urnas. Cuando se abren y se ve que hay un voto que ha afectado a las autonomías desde la política estatal lo que hace el presidente del Gobierno de España, es lo correcto. Ahora ponemos dos modelos sobre la mesa y los españoles deben decidir entre si quiere tener más recursos económicos para tener mayor igualdad u otra cosa que es justamente lo contrario.

¿No hubo ni un segundo en el que se planteará encabezar la lista al Congreso?

Sí porque fui diputado y he de reconocer que en mi trayectoria política fue la etapa en la que más aprendí sin ninguna duda. La más fructífera. Desde un punto de vista egoísta lo más fácil era decir «sí». Pero yo llegué aquí con un equipo, con un proyecto, con un partido y con una realidad en Canarias. Y la gran mayoría de los compañeros me decía que este era mi sitio. También había razones personales y esas pesaron más. Después de conseguir veintipico mil votos más y de la manifestación de la gente que incluso por la calle me decía que me quedara, creo que he tomado la decisión correcta. El tiempo dirá.

Dolores Corujo encabezará la lista por Las Palmas. ¿No es una apuesta arriesgada teniendo en cuenta que se trata de una candidata de una isla no capitalina?

En la Ejecutiva Regional hubo personas de Gran Canaria a las que les pareció muy positivo que se rompiera la regla de presentar siempre a un candidato de la Isla. La lista es provincial y Loli Corujo ha aumentado sus apoyos frente al año 2019. Por apenas 69 votos no es presidenta del Cabildo. Es una persona reconocida, miembro del Comité Federal, una mujer con carácter, valiente y creo que es una magnífica candidata por la provincia de Las Palmas.

¿Cómo enfrenta esta nueva etapa en la oposición?

Con experiencia acumulada porque ya me ha pasado. Hay quien no ha estado nunca en el otro lado. Le exigiré al Gobierno, pondré sobre la mesa soluciones a los problemas, tenderé la mano en aquello que sea bueno y también ayudaré a salir de los atolladeros que van a aparecer. Ángel Víctor Torres ni va a ser populista, ni va a ser demagógico. Haré crítica desde la oposición sabiendo que voy a volver al Gobierno.

¿Qué espera del próximo Gobierno en manos de Coalición Canaria y el Partido Popular?

Espero que actualicen el documento que presentaron, una cosa más completa. En el primero había erratas, errores graves como que iban a derogar leyes ya derogadas. Y había, cosa que me parece correcto y positivo, una voluntad de continuismo de lo que habíamos hecho en el pacto de las flores. Me llamó la atención las pocas referencias que había en La Palma y al volcán. Hay que darle tiempo al Gobierno para que se conforme. Hay cuestiones que sí me preocupan de ese documento como que hablen de la bajada selectiva del IGIC, porque eso no fue lo que dijeron en la campaña electoral. Ellos propusieron bajarlo del 7 al 5%, de manera generalizada. Lo que no puede ser es que consigan los votos con una promesa y luego al llegar al Gobierno no lo hagan.

¿Teme que el nuevo Ejecutivo acabe con leyes puestas en marcha en los últimos cuatro años?

Las enumero. Recuerdo perfectamente a los 70 diputados en pie aprobando una Ley de Identidad Sexual y Orientación de Género, conocida como ley trans. Espero que no haya cambios en algo que Canarias fue ejemplo. Recuerdo un voto mayoritario a la Ley del Cambio Climático y me preocupa que haya quien diga que la quiere derogar o modificar, porque el partido que ahora tiene la presidencia la apoyó. Se le está dando muy poco peso a la transición ecológica, a la apuesta por las energías limpias.

Ha utilizado la expresión «gobierno de perdedores» para referirse al pacto entre CC-PP. Es verdad que no ganaron las elecciones, pero tampoco lo hicieron muchos de los gobiernos canarios...

Hay algo nuevo. Es la primera vez que no preside Canarias el candidato que iba a la lista regional y que ha ganado las elecciones. Hace cuatro años la gané yo y fui presidente. Ahora la gano con más apoyo y va a ser presidente el candidato de CC, que perdió apoyos.

¿La presencia de Vox acabará con la buena convivencia en el Parlamento canario?

Lo dije en mi debate de investidura en 2019. Yo reconocí y felicité a todas las instituciones canarias porque hace cuatro años no había un representante de la ultraderecha. Y la convivencia en el Parlamento ha sido buena. Ahora va a haber cuatro representantes de Vox. Nosotros somos un partido democrático y respetuoso, pero creo que no me voy a equivocar diciendo que va a haber más crispación. Será clave la postura del Gobierno de Canarias. Estamos asistiendo estos días a la conformación de muchos gobiernos en España donde el PP no tiene ningún problema en pactar con Vox y tenerlos en el gobierno. Y por lo que veo, Coalición Canaria tampoco tiene ningún problema en decir Diego y luego digo para sacar alcaldías con el apoyo de Vox.

¿Esperaba más resistencia por parte de Casimiro Curbelo a la hora de negociar su apoyo al pacto entre CC y PP?

Tengo buena relación con él y estoy convencido de que si hubiésemos sumado para un pacto de progreso, él hubiese estado en ese pacto. No tengo ninguna duda, pero no sumamos, y por tanto ha tomado otra decisión que tiene que explicar él. Yo hubiera sido más exigente en la petición de áreas, y se lo dije, porque él estaba sentado en el Consejo de Gobierno y merece, siendo clave, estarlo. Porque no olvidemos que él es clave. Sin él hay 35 diputados y se exigen para la investidura 36. Por tanto, quien facilita y hace posible la investidura de Fernando Clavijo es ASG. Igual que hace cuatro años fue quien finalmente la posibilitó. Tendrían que haber estado en el Gobierno, partir como mínimo de lo que tenía en la anterior legislatura, haber mantenido áreas claves como Turismo, Promotur, Industria o Comercio.

El sábado se conformaron la mayoría de los ayuntamientos canarios. ¿Se llevó alguna sorpresa?

Hubo algún ayuntamiento que se terminó definiendo en las últimas horas. El caso de Haría, Granadilla o Arico. Estos cayeron en manos del PSOE, pero en Granadilla pudo haber ocurrido lo mismo que en Teguise, donde CC gobierna gracias a Vox. Pero allí no salió adelante porque lo rechazó el PP. El PSOE sigue siendo el partido con más fortaleza municipal, 28 alcaldías y estamos en casi 40 gobiernos. El partido vuelve a demostrar que tienen el apoyo mayoritario de los canarios en los ayuntamientos.

Tras lo ocurrido en el Ayuntamiento de Teguise entre CC y Vox. ¿Cree que Coalición ha cruzado una línea roja?

Fue Fernando Clavijo quien afirmó públicamente, ante una pregunta que le hizo Noemí Santana, que no aceptaría el apoyo de Vox para conformar Gobierno. Quien ha engañado a Fernando Clavijo es el propio Fernando Clavijo y él ha engañado a todos los canarios. Él dijo: «no aceptaré el apoyo de Vox para conformar gobierno». Pues en Teguise la alcaldesa es de CC gracias al apoyo de Vox. Si Vox no le da el voto, no lo sería, porque la lista más votada es la del PSOE. Y por tanto, él se ha engañado a sí mismo y ha mentido a todos los canarios. Ha quedado en evidencia en dos municipios, en Teguise y en Granadilla.

¿Qué es lo mejor de no ser presidente?

El que más contento está por la noticia tiene ocho años, es mi hijo. Aunque él sabía que yo quería repetir, pero ahora jugará más con su padre y eso también es algo positivo para él y para mí, para mi familia. En cualquier caso yo me presenté para volver a ser presidente. Y esa noche fue dura, fue duro que Noemí y Román no estuviesen en el Parlamento los próximos cuatro años. Han hecho un gran trabajo, han sido tremendamente leales.

¿Qué recuerdo guardará para siempre de los últimos cuatro años?

Cuando mi hijo tenga 20 años le pondré el vídeo de cuando gritó en la investidura: «¡Papi!». (risas). Eso es imborrable. Animó esa legislatura difícil. Me quedo con momentos muy complicados en el seno del Consejo de Gobierno cuando el fenómeno migratorio, cuando el volcán de La Palma, cuando el primer caso de covid, con el miedo de saber si íbamos a poder salir de aquello. Y después de todo eso me quedo con que la gente ahora sale a la calle, volvemos a abrazarnos y a ver sonrisas.