El Festival Internacional de Música Antiga i Barroca de Peníscola, organitzat per l’Institut Valencià de Cultura i la Diputació de Castelló, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Peníscola, presenta la programació de la 28a edició, que tindrà lloc de l’1 al 9 d’agost al castell del Papa Luna i el Palau de Congressos de Peníscola.

Aquesta 28a edició proposa huit grans concerts al castell del Papa Luna i un espectacle gratuït per a públic familiar, que tindrà lloc diàriament durant totes les dates del festival a la Casa de l’Aigua. També tindrà un paper protagonista el tradicional espectacle piromusical a la platja del Nord, a càrrec de Pirotecnia Tomás de Benicarló, amb un programa musical dedicat a Vivaldi, el dimarts 1 d’agost a les 00.00 hores.

Des del 31 de juliol fins al 9 d’agost també es podrà visitar a la Casa de l’Aigua de Peníscola l’exposició Instruments en temps del papa Luna en el 500é aniversari de la seua mort, comissariada per Mara Aranda i Jota Martínez, propietaris de les peces exposades.

Programació

La programació enguany començarà el 30 de juliol amb la projecció, al Palau de Congressos, de la pel·lícula Vivaldi, un príncipe en Venecia (2006), de Jean-Louis Guillermou, amb entrada lliure. Al dia següent, tindrà lloc l’activitat gratuïta Obrint el festival al castell del Papa Luna, a càrrec de Delirivm Musica & La Floreta, amb una proposta escenificada de dansa i música titulada Danzas para dos reinas. Saraos, bailes y minuetes en tiempos de Felipe V.

El 2 d’agost, a les 22.30 hores, els valencians Capella de Ministrers, dirigits per Carles Magraner, arribaran al festival amb el programa Música grotesca. El dijous dia 3, a les 22.30, serà el torn del grup català Ensemble Contratemps, que posaran en escena l’òpera semiescenificada Atenaide, d’Antonio Caldara.

La formació madrilenya Délica Chamber Orchestra arribarà al castell del Papa Luna el 4 d’agost a les 22.30 hores, amb Les quatre estacions de Vivaldi. I des del País Basc, el contratenor Carlos Mena i el clavecinista Ignacio Prego aproparan fins al festival les Spheres de Henry Purcell, el dia 5.

Més propostes

El diumenge 6 d’agost serà el torn d’una de les propostes internacionals d’aquesta edició, el grup francés Gli Incogniti, dirigit per Amandine Beyer, amb The bread of life. Concerti grossi de Händel & Corelli. La proposta valenciana d’Amystis, guanyadors en els Premis Carles Santos de la Música Valenciana 2022, arribarà a Peníscola el 7 d’agost a les 22.30 hores, amb el seu programa dedicat a Ribera i Navarro. Els mestres de Tomás Luis de Victoria.

Per a commemorar el 400é aniversari de la mort de Gaspar Aguilar, la formació valenciana Harmonia del Parnàs, dirigida per Marian Rosa Montagut, ha preparat el programa Endimión y la luna, que estarà a Peníscola el dimarts 8 d’agost a les 20.30. Per últim, aquesta 28a edició del festival es tancarà el 9 d’agost amb la segona proposta internacional de l’edició, els anglesos Alternative History Quartet, amb un programa titulat Secret History. De Byrd a Sting.