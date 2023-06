El Festival Ensems donà a conéixer ahir els continguts de la seua 45a edició, una convocatòria dedicada a les músiques inusuals i l’experimentació sonora que se celebrarà entre el 15 i el 24 de setembre en diferents recintes i auditoris de València, Castelló i Alacant.

Amb el lema #acaudorella, oferirà 25 activitats de diferent format, que inclouran actuacions musicals, trobades professionals i activitats pedagògiques, amb la intenció de prendre el pols a la creació sonora contemporània.

Estrenes i molt més

Amb més de 30 estrenes absolutes i obres que s’interpreten per primera vegada a l’Estat, Ensems continua apostant per oferir una programació de músiques de nova creació que combina la participació de destacades formacions internacionals amb artistes estatals i locals, amb la intenció de difondre l’actualitat de la creació sonora contemporània.

D’altra banda, la col·laboració amb el Palau de les Arts permetrà obrir una vegada més Ensems amb una òpera de cambra del projecte europeu ENOA (European Network Opera Academies): Woman at point zero, de LOD / Laila Soliman, Bushra El-Turk i Stacy Hardy, que encetarà la programació del festival el 15 de setembre al Teatre Martín i Soler de les Arts.

En aquesta edició del festival, l’Institut Valencià de Cultura (IVC) ha encarregat obres a Àngela Gómez, Isabel Latorre, el castellonenc David Moliner, José Luis Escrivà, Mercedes Zavala, Alicia Díaz de la Fuente i Fran Barajas.

Espais

La programació de la 45a edició d’Ensems tindrà lloc a l’Espai d’Art Contemporani de Castelló (EACC) i l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló, a més dels espais habituals de València: Palau de les Arts, IVAM, Conservatori Superior de Música i al Centre Cultural La Beneficència de la Diputació de València. A més, enguany, també hi haurà activitats al MACA (Museu d’Art Contemporani d’Alacant) i l’ADDA (Auditori de la Diputació d’Alacant).

Així mateix, el ja tradicional Ensems simfònic tornarà a comptar amb la participació de les principals formacions simfòniques del nostre territori. D’aquesta manera, la programació inclourà els concerts de Banda Municipal de Castelló i la Banda Simfònica Municipal de València, així com de l’Orquestra de València, dirigida per José Luis Estellés, i l’Orquestra ADDA Simfònica, amb Charles-Olivieri Munroe com a director convidat per a l’ocasió. Tota la programació en ensems.ivc.gva.es