La compleja evolución de la música popular jamaicana y los rasgos distintivos del reggae británico son dos de los temas principales que estarán en la agenda de la Reggae University del Rototom Sunsplash, que se celebrará en Benicàssim del 16 al 22 de agosto. El significado de la poesía dub, la importancia de Marcus Garvey y el increíble auge del afrobeats también se abordarán en las diferentes sesiones programadas en este templo para el aprendizaje de la música jamaicana, uno de los espacios vitales sobre los que gira la programación diurna del festival reggae más grande de Europa.

Una vez más, la Reggae University mantiene un horario similar al de ediciones anteriores, con proyecciones de películas que empezarán entre las 15.30 y las 16.00 horas, seguidas de charlas de 17.00 a 20.00 horas, justo antes de que comience el programa musical del Main Stage.

Este viaje de aprendizaje e interacción a través del reggae comenzará el 16 de agosto con la proyección de ‘We must change the world’, de Tommaso D'Elia (Italia, 2023) y con una celebración del icónico sello Ariwa, que Mad Professor ha dirigido en Londres durante los últimos 50 años, seguida de una clase magistral impartida por él mismo, que permitirá al público participar de forma práctica. También esta primera jornada acogerá la presentación en exclusiva del libro en español ‘La Isla del Tesoro. Historia de la Música Jamaicana del siglo XX’ (2023, Caligrama), con Carlos Monty, Ragnampaisser, Doctor Decker y David Katz.

El 18 de agosto, la profesora Donna Hope del Instituto de Estudios Caribeños de la Universidad de las Indias Occidentales (Jamaica) y la artista visual y editora Carla Lamoyi de Fiebre Ediciones, en la Ciudad de México, lanzarán su libro bilingüe ‘Dancehall Queen: Erotic Subversion/Subversión Erótica’. El día 17 de agosto, el profesor Werner Zips del Departamento de Antropología Social y Cultural de la Universidad de Viena, entablará una conversación con el pionero poeta del dub jamaicano Mutabaruka. Además durante toda la semana se realizarán mesas redondas con artistas como Kabaka Pyramid, ganador del Premio Grammy 2023 al mejor álbum de reggae, Inna De Yard, Linval Thompson, Willi Williams, Roberto Sánchez, Don Carlos, Anthony B, Don Letts, Gaudí, la reina del afrobeats nigeriano Yemi Alade y el reconocido artista de dancehall Chi Ching Ching, para explorar todo lo relacionado con el reggae, el dancehall y más allá.

Proyecciones

En cuanto al contenido cinematográfico de este año, el 17 de agosto, la película ‘African Redemption’ de Roy T Anderson, en estreno nacional, contribuirá a comprender mejor la relevancia de Marcus Garvey, el héroe jamaicano de la autodeterminación negra; la proyección del documental ‘Rebel Dread’ del día 21 dará contexto a la sesión con Don Letts y Gaudi; y el pase del documental ‘Inna De Yard: The Soul of Jamaica’ el día 19 mostrará el proyecto de reggae acústico de Inna De Yard liderado por veteranos como Cedric Myton, Kiddus I, Winston McAnuff y Keith and Tex. Por su parte el estreno nacional de ‘Strictly Prohibited’, que se proyectará el día 18, arrojará luz sobre la controversia en torno a la reciente prohibición de emitir dancehall en las radios en Jamaica; y el pase del 20 de agosto, también en estreno nacional, de ‘OutDeh: The Youth of Jamaica’, explorará las muchas dificultades a las que actualmente enfrentan los jóvenes que residen en la isla.

A lo largo de la semana, reconocidos artistas del escenario principal como Kabaka Pyramid, Anthony B, Linval Thompson, Willi Williams, Roberto Sánchez, David Hinds y Selwyn Brown de Steel Pulse, Mutabaruka, Yemi Alade y Chi Ching Ching, estarán entre los invitados que acercarán esas historias que hay detrás de la música. Además, el 20 de agosto, los miembros de House of Rastafari ofrecerán un seminario sobre la relación del Rastafarismo con la incansable búsqueda de la paz, tanto individual como global.

House of Rastafari

Además de esta sesión en la Reggae University, House of Rastafari, otro de los epicentros de la cultura Rastafari dentro del Rototom Sunsplash, ha organizado una programación propia en su espacio con diferentes seminarios en plena sintonía con el tema general del festival, ‘United for Peace’, en los que compartirán con el público el enfoque Rastafari de la paz.

Con el artista rasta Iqulah Rastafari como invitado especial, las jornadas estarán presididas por Ras Julio y Ras Ibi. Como cada año, las sesiones serán inauguradas por los cantos Nyahbinghi, los cantos sagrados Rastafari.

Así, se razonará sobre el camino Rastafari hacia la libertad interior para construir la paz individual y universal, o sobre las obras y la misión de Haile Selassie I. El programa de House Of Rastafari también abordará cómo la tradición ‘Ital living’ enseña a usar la dieta y el estilo de vida para generar y mejorar la paz mental y corporal.