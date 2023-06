"“Estuve a punto de palmar por una infección que no saben de dónde viene. Por los pelos. Estoy con asistencia médica cada día y varios problemas más derivados de la infección, no está curada". Así se ha expresado este viernes en su cuenta de Twitter (@MIGUELCOSTAS) el cantante y músico vigués Miguel Costas, que ha compartido con sus seguidores varias canciones de su etapa en Siniestro Total, Aerolíneas Federales, Los Feliz y en solitario.

“Una infección en la pierna casi me lleva al otro barrio”, aseguró. "Como no sé si llego al próximo semestre doy la vara con mis canciones (...) Seguiré si puedo, pero necesito dejar un legado en la música (...) Sigo de momento, por eso quiero que escuchéis mis canciones que no conoce nadie", tuiteó.

estoy convaleciente cada día a partir de hoy publicare canciones,tengo pocos seguidoresme importa vuestara opinión , a día de hoy algunas serian impublicables s pido un retuit a las que os gusten, gracias trabaje mucho, la primerahttps://www.youtube.com/watch?v=gsoEmiy0t5s — MIGUEL COSTAS (@MIGUELCOSTAS) 23 de junio de 2023

Reciente ganador de la Medalla Castelao como miembro fundador de Siniestro Total, Miguel Costas preocupó este viernes a sus seguidores gallegos al contar su enfermedad, que todavía no está curada. “No puedo con los huevos, salí del hospital ayer [jueves], estuve a punto de palmar”, comentó. “Estoy convaleciente. Cada día a partir de hoy publicaré canciones, tengo pocos seguidores. Me importa vuestra opinión. A día de hoy algunas serían impublicables. Pido un retuit a las que os gusten, gracias”, agregó en otro de los tuits.

La noticia suscitó la lógica reacción de apoyo de muchos de sus fans, que le preguntaron por su estado de salud, le desearon una pronta recuperación y le rogaron que se cuidase. “Yo me cuido, pero la enfermedad es lo que es”, contestó, y quiso tranquilizar y dar las gracias al respetable: “Queda Costas para rato, gracias, amigos, por todo”.

El autodefinido como “mejor cantante del mundo” señaló que su mejor canción es “Por el mar”, de su etapa en solitario, y “Vamos”, también en solitario, el tema que más le gusta tocar. También reveló que compuso “Elefantes rosas”, de Siniestro Total, en media hora, y que “Lejos del mar”, de Aerolíneas Federales, es la canción que más ama.