La gran Rosario Flores, una de las principales artistas de las últimas décadas en el panorama musical nacional, y perteneciente a un linaje que ha marcado un antes y un después en la historia de la música española, se subirá al escenario del Peñíscola From Stage esta noche, a partir de las 22.00 horas, protagonizando el primero de los platos fuerte de la gran cita festivalera del verano.

Muchos te consideran una de las claras referencias de la música en español de las últimas décadas. Ese tipo de títulos, ¿pesan? ¿Le das alguna importancia?

Claro que no, al contrario me parece un honor si sirvo de referencia para los jóvenes que vienen.Todos nos hemos inspirado en alguien alguna vez, así que no le doy mucha importancia a eso.

Ciertamente, tu trayectoria es impresionante, al margen de pertenecer a una de las familias de artistas más queridas de nuestro país. ¿Hay algo todavía que busques a través de la música? ¿Qué es?

A través de la música lo busco todo. Es mi manera de sentir, de transmitir y de vivir. No podría vivir sin ella.

«El escenario donde se actúa influye mucho a la hora de la inspiración»

¿Qué esperan o pueden esperar tus fans de tu actual gira que aterriza ahora aquí?

Estamos ya terminado con esta gira, Te lo digo todo y no te digo Na, con la que llevamos ya dos años y la verdad es que ha sido muy gratificante. Llevo dos bailaores conmigo que nunca había llevado y al público le gusta mucho. El show es muy completo, con una banda muy compacta. Todos nos conocemos muy bien y el público se va lleno de energía tras cada actuación.

Eres una de los grandes atractivos de esta edición del festival Peñíscola From Stage. El concierto será en un marco incomparable, a orillas del mar Mediterráneo. ¿Con ese escenario, afrontas la velada con más energía?

Por supuesto que el escenario donde se actúa influye mucho a la hora de la inspiración. Hay veces que se hacen conciertos en espacios donde la verdad no deberían hacerse, porque no son las condiciones adecuadas.

Y a Peñíscola vengo con mucha ilusión porque nunca he estado en este festival y, sobre todo, porque hace mucho que no voy por la provincia de Castellón.

«La clave del éxito yo pienso que no la tiene nadie. Para mí la honestidad es muy importante»

¿En la honestidad está la clave para alcanzar el éxito?

La clave del éxito yo pienso que no la tiene nadie. Lo que sí creo firmemente es que, hagas lo que hagas en esta vida, lo tienes que hacer con toda tú verdad. Así, aunque no tengas el éxito que esperas, sí tienes la satisfacción de haberlo hecho con todo el corazón y honestidad, que es lo más importante para mí.

¿El músico se hace en la carretera, sobre los escenarios, o encerrado en un estudio?

El músico se hace con todo eso, pero para mí lo más importante es subirme al escenario y trasmitir a mi público todo lo que tengo dentro para dar, eso es lo que he querido hacer siempre y lo que espero poder seguir haciendo mientras la vida me lo permita.

Los interesados en asistir a algunas de las propuestas del Peñíscola From Stage 2023 pueden adquirir sus entradas a través del portal web www.entradascastellon.com y vivir una experiencia única.