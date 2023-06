Rosario Flores se subió anoche al escenario de la Ciudad en el Mar para cerrar el primer fin de semana del Peñíscola From Stage. La artista deleitó al público con una de las últimas actuaciones de su gira Te lo digo todo y no te digo na, que rozó el sold out en Peñíscola. La propia cantante confesó a Mediterráneo que venía con mucha ilusión, «porque nunca he estado en este festival y, sobre todo, porque hace mucho que no voy por la provincia de Castellón». El del Peñíscola From Stage es un escenario situado a orillas del Mediterráneo, entre la playa Sur y el puerto pesquero. Todos los artistas que se suben a él se encuentran con unas vistas únicas de la ciudadela iluminada mientras actúan, uno de los encantos de la cita. Flores aseguró que «el escenario donde se actúa influye mucho a la hora de la inspiración».

Un público entregado a la artista La gran Rosario Flores, una de las principales artistas de las últimas décadas en el panorama musical nacional, y perteneciente a un linaje que ha marcado un antes y un después en la historia de la música española, se adueñó de la noche de ayer con un show muy completo en el que contó con su banda de músicos y bailaores, arrancando los aplausos de los espectadores canción tras canción. La artista deleitó al público peñiscolano con un estilo que mezcla rumba, flamenco, reggae, baladas y pop que, años atrás, ella misma bautizó como gipsy-funky. Estos primeros días, el Peñíscola From Stage acogió un total de tres espectáculos. El primero fue el viernes, con el musical Tadeo Jones para el público familiar e infantil y el sábado fue el turno de la Sunset Woman, con reconocidas dj de música electrónica. 42 Próximas citas Tras el exitoso primer fin de semana que concluyó ayer con Rosario, el miércoles volverá el festival con el Mago Yunke. El jueves tendrá cita la velada del humor con el show de Martita de Graná y el viernes llegará uno de los artistas más importantes del rock de los 80, el argentino Andrés Calamaro. El sábado volverá a ser el turno de la música más actual a ritmo de reggaeton y trap con la Urban PFS con La Zowi, Juseph y reconocidos dj de la provincia. El broche final lo pondrá el domingo God Save the Queen, el grupo que rinde tributo a la banda británica con sus grandes éxitos. Dónde comprar las entradas Para poder disfrutar de cualquiera de las propuestas que ofrece este año el Peñíscola From Stage se pueden adquirir entradas de forma cómoda y totalmente segura a través de la plataforma web www.entradascastellon.com y así vivir experiencias únicas.