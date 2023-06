‘Mientras te encuentro», el devenir novelado de Julia

Los caminos que llevan a la felicidad suelen ser los más arduos, de ahí que la llegada a la meta siempre suponga una mayor recompensa. Su anhelo siempre fue escribir una novela y Mientras te encuentro es una realidad fruto del sacrificio, la ilusión y, como no, de la imaginación. Una aventura, la de la escritura, que Marisol Jiménez afrontó dando vida a Julia, una joven que recorre medio mundo en busca de la felicidad.

Esta arquitecta técnica, afincada en Dubai, ha regresado por unos días a su casa, a Nules, para la presentación oficial de su primera novela en la biblioteca municipal Jose Vicente Felip Monlleó. Una puesta de largo que tuvo lugar el pasado viernes, horas antes de la mágica Nit de Sant Joan. Amigos y familiares se dieron cita para apoyar el lanzamiento del libro. Esta misma tarde, la autora estará en la librería Argot de Castelló, de 17.30 a 19:30 horas, firmando ejemplares.

La protagonista es soñadora, romántica, luchadora, trabajadora, amigable, divertida y siempre persigue el amor, no solo el romántico sino el que deposita en todo aquello que encuentra a su paso. Realmente el amor es uno de los hilos conductores de Mientras te encuentro.

Las relaciones personales, tantas veces complicadas, el amor incondicional de la familia, la falta de un faro en ocasiones que ayude a marcar el camino, la amistad, el mundo laboral y la acogida son algunos de los temas que Jiménez aborda en su debut literario.

Además, a través de la narrativa, logra adentrar al lector en otras culturas, en el mestizaje, en paisajes lejanos y remotos que durante la lectura toman forma y se sienten más cercanos. Consigue en numerosos momentos mantener a quien lee atento al devenir de Julia y eso no siempre resulta una tarea sencilla.

La escritora

«Mis amigos me decían que escribiera un libro y yo lo veía algo casi imposible, pero en el fondo era un sueño. Cuando vivía en Roma se puso un chica en contacto conmigo para escribir sobre mi experiencia de vivir fuera. Me entró pánico, tal vez inseguridad, yo soy de ciencias y aunque escribía lo hacia para mí y mis amigos más cercanos», explica.

Fue, mientras vivía en la India, cuando decidió empezar a escribir un blog de viajes. «Escribía en inglés sobro viajes y lo leía mucha gente. Me encantaba ver el mapa y ver desde que países y ciudades lo habían leído», afirma.

De todos modos, no fue hasta el año 2019 cuando empezó a dar forma a Mientras te encuentro. «No me gustaba lo que escribía, le faltaba algo y yo sabía que era capaz de escribir mucho mejor, pero no estaba inspirada. Así que lo abandoné. Luego llegó el 2020, se paró el mundo, entonces volví a escribir en mi blog, pero aquella vez en español». Este fue el primer paso decisivo para retomar la novela que narra la vida de una arquitecta técnica que recorre numerosos países, gracias a su trabajo y su pasión por conocer nuevos mundos y culturas.

Julia, la protagonista, guarda numerosas similitudes con la autora, aunque se trata de una relato de ficción. Estas semejanzas le han ayudado a saber qué quería plasmar.

Piensa en otra novela

Marisol Jiménez está decidida a seguir construyendo relatos. El boceto de su segunda novela lo tiene en mente. «Ya tengo unas ideas y un pequeño esquema hecho. Me tomo estos meses para dedicarlo a mi trabajo y a disfrutar del lanzamiento de Mientras te encuentro y, en septiembre, empiezo con la segunda novela», asegura. Suerte en tu andadura como escritora.