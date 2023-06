Luz Casal: "Las personas más inteligentes están llenas de dudas"

Apóstol del amor y humilde confesora. Luz Casal lleva 40 años siendo un referente en varios idiomas y sincerándose en sus letras. Para la gallega, cuando una puerta parece cerrarse, abre varias ventanas a su alma. Un ejemplo de superación, reacia a etiquetas y absolutismos, que muestra en la presentación de su nuevo álbum 'Las Ventas De Mi Alma'.

Su último disco ha pasado por un proceso de creación de cuatro años, ¿se considera perfeccionista?

No diría que soy perfeccionista. A veces no es suficiente y pruebas otras cosas. No es tan importante cuánto tiempo tardo en hacer algo si no cuál es el resultado final. En ese sentido, nunca he sido muy rápida. Siempre he tardado mucho entre álbumes. Te lías con otras cosas, haces conciertos, y pasa un tiempo hasta que das por finalizada una idea.

¿Se acaba arrepintiendo de algo?

Todo tiene su por qué. Hay canciones más importantes, porque les resultan más buenas o interesantes a la gente, pero no hay ninguna canción que me parezca un horror afortunadamente. Eso también es la consecuencia de darle vueltas a las cosas hasta que estás en ese periodo absolutamente segura de que eso es lo que quieres hacer y que no sabes hacerlo mejor.

Le doy vueltas a las cosas hasta que estoy absolutamente segura de que eso es lo que quiero hacer y que no sé hacerlo mejor

En 'Las Ventanas De Mi Alma' dice que todos somos vulnerables.

De una manera u otra todos somos sensibles. Incluso los más fieros o las personas que dicen tener certezas absolutas también son vulnerables. Decirlo fortalece más.

Nadie tiene la verdad absoluta.

Eso es un síntoma enorme de debilidad. Las personas más inteligentes están llenas de dudas.

También habla de no darle valor a lo importante, ¿qué es lo realmente importante en esta vida?

La amistad, darle valor a algo que te acompaña en la vida, que es un sentimiento poderosísimo. Si tienes la suerte de tener una, dos o tres personas amigas, no digo más, eres un ser afortunado. A la gente hay que tratarla y manifestar que la quieres. No ser mezquino, tener los valores que nos hacen seres interesantes.

Dice que no habla mucho de su pasado porque prefiere fijarse en las cosas que le representan ahora.

Yo hablo de mí, de mis deseos, de mis aciertos y mis errores, en mis canciones. Más allá, hacerlo en primera persona, es un poco impúdico y arrogante. Expresarme a través de la música me da más libertad, me da la sensación de que soy más explícita en mis canciones que cuando hablo.

Me da la sensación de que soy más explícita en mis canciones que cuando hablo

¿Prefiere que cada uno interprete sus letras en base a sus experiencias?

Me parece más enriquecedor así, para la persona y para la propia canción. Hay un impulso, una idea primigenia, de la que partes, pero incluso para mí misma una determinada canción es una cosa hoy y mañana no tiene porqué ser la contraria pero sí que es otra cosa. Nunca me he considerado una cantante cronista: no estoy hablando de algo específico, siempre dejo la ventana abierta o la posibilidad de que cada uno interprete como crea. Es más atractivo.

Siempre dejo la ventana abierta a que cada uno interprete cada canción como crea

Aunque algunas canciones ya no suenen a la rockera de 'Rufino', ¿sigue considerándose una rockera?

Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Ya es una cuestión de la apreciación de cada uno. Me produce cierto cansancio. Yo sé lo que soy, los calificativos y las definiciones me producen aburrimiento. Yo lo que soy es una cantante que escribe cada vez con un poco más de desparpajo, que compone y coproduce siempre con una exigencia mayor que el día anterior, y la parte de la definición se la dejo a otro.

Las definiciones me producen aburrimiento

El miércoles fue el día del Orgullo, usted siempre ha predicado en nombre del amor.

En este día como en cualquier otro día: el amor es una cosa amplísima y hay que tener respeto por el amor que una persona siente hacia otra. Punto. Da igual el color, el peso, la altura, el género,… Es indiferente. Hay que perseguir que haya más amor que otra cosa. Cómo esté combinado da un poco lo mismo. En una de las canciones, la que cierra el álbum, pido que ocurra un poco más de amor, que ocurra pronto un milagro.

¿Falta amor en este mundo?

Yo creo que sí. Falta amor, falta comprensión, falta ponerte en la piel del otro. Falta tener conocimiento de qué hay más allá de tu propia vida, más allá de tus normas, de tus leyes.

Es buscar su nombre en internet y los primeros titulares hablan del olvido y de “no ser carne fresca”, ¿le ofende que le pregunten por su retirada?

Supongo que la gente que no tiene ilusión con su trabajo debe estar pensando en eso, yo no. Yo estoy en el ecuador de mi vida profesional. No es un planteamiento racional para mí, la música es una obviedad en mi vida.