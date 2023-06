Andrés Calamaro, todo un icono del rock en español, se sube este viernes, 30 de junio, a las 22.00 horas, al escenario del Peñíscola From Stage. El que fuera miembro de emblemáticos grupos como Los Abuelos de la Nada o Los Rodríguez está de gira por España tras su exitoso paso por distintos países latinoamericanos presentando con una espectacular banda sus temas más queridos.

Muchos te consideran un verdadero icono de la música rock en español. No sé si eso es algo que puede provocar una mayor responsabilidad a la hora de afrontar cada proyecto, cada concierto. Ese estar siempre a la altura de las expectativas...

No sé qué decirte. Me conformo con tener buenas sensaciones en el escenario. Habito la música próxima. Ser figura de la música es importante y pesa un poco, ambas. El destino del canto nos elige para nuestra sacrificio, no para la vanidad.

«Nos debemos al público que paga una entrada y a nuestra propia conciencia ética»

La verdad es que tu trayectoria es vastísima, no solo como cantante y compositor, sino como productor musical. Es por todo ello que me interesaría saber si todavía queda algo relevante para ti en la música, algo que aún no hayas explotado, un sueño por cumplir o algún objetivo concreto.

Buena pregunta, pero tampoco sencilla de contestar. Diría que no estoy buscando nada en particular fuera de cantar bien hoy. Tengo historia, sí, pero no practico la nostalgia. En este sentido, si estoy buscando algo, estaría buscando la música próxima. No obstante, ahora estoy de gira y me cuesta enfocarme en otras cosas más concretas, aunque sí puedo decir que hay más discos por hacer.

Como dices, estás de gira por España, reencontrándote, imagino, con ese público que siempre se ha mantenido fiel a tus canciones, a tu manera de entender y de hacer música. ¿Con qué les vas a sorprender en este ‘tour’?

Supongo que esperan escuchar algunas de sus canciones preferidas de este repertorio. Quizás el factor «sorpresa» sea escuchar una canción dentro de otra. Las expectativas, ya sean muchas o muy pocas, son como son, nos debemos al público que paga una entrada y a nuestra propia conciencia ética.

Esta noche actuarás en un escenario único, a orillas del mar Mediterráneo, gracias al festival Peñíscola From Stage. ¿Cómo afrontas la velada?

No sé si cantar al lado del mar me va a insuflar de una energía distinta, ojalá que si. Espero honrar semejante escenario y gustar a la audiencia.

«Nunca tuve un plan para triunfar, trato de quedar conforme con la música en directo y los discos»

Eres uno de los artistas más galardonados de la música latinoamericana actual. Imagino que uno trabaja siempre con el objetivo de crecer en lo personal, ajeno a lo que puedan decir y opinar. ¿Dónde dirías que está la clave para mantenerse fiel a uno mismo y dar con la clave para el éxito?

Nunca le di demasiadas vueltas a eso.Tengo un éxito moderado, seguimos ampliando el territorio y cantando para gente muy joven. No creo que la honestidad sea imprescindible para tener un éxito o dos. Quizás importe cierto olfato, estar en el momento y el lugar indicado, evitar la mala suerte con los enganches, ser fuerte y perseverante, la suerte suficiente. Nunca tuve un plan para triunfar, trato de quedar más que conforme con la música en directo y las grabaciones.

Y ahora que mencionas la música en directo y las grabaciones. ¿Cómo se forja un músico, un verdadero músico, de gira o enfrascado en un estudio de grabación? ¿Y cuán importante es para ti la interacción con el público?

En cuanto a lo primero, lo que hacemos los músicos es competir con nosotros mismos para hacerlo mejor cada vez. Nos acostumbramos a un público entusiasta que canta, se emociona y nos aplaude.