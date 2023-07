Raphael es mucho más que un nombre artístico, es patrimonio de la música. Sus canciones, su arte, forman parte del imaginario colectivo de distintas generaciones que han vibrado, crecido y disfrutado con sus letras en estos ya más de 60 años de trayectoria profesional, algo que está al alcance de pocos, de muy pocos.

Incombustible y enérgico, será uno de los grandes protagonistas de la nueva edición del SOM Festival de Castelló que se desarrollará este mes de agosto en el RealClub Náutico del Grau. Con el gran artista de la canción española hablamos sobre su presencia en el verano castellonense, sobre su arte y, sobre todo, su legado, que no deja de engrandecerse.

El próximo 12 de agosto actuará en el SOM Festival de Castelló. Pero antes de empezar la entrevista, he de confesarle que mi iaia me pidió expresamente que le dijera que es una fan absoluta, desde su primer trabajo.

Gracias, gracias.

Este comentario no es baladí, porque Raphael, su música, ha trascendido generaciones y sigue estando ahí, presente, dándolo todo.

Creo que son ya cinco generaciones, está empezando la quinta. La verdad es que es un milagro, porque es algo dificilísimo que se produzca. Al menos, eso creo yo. Y lo cierto es que soy muy feliz de que algo así se haya producido, porque ha dado pie a tener una carrera fantásticamente larga y está siendo muy bonito.

Está claro que hay que vivir siempre en el aquí y ahora, en el presente, pero uno echa la mirada hacia atrás de vez en cuando, e imagino que ver esos más de 60 años de carrera profesional debe ser algo increíble.

No suelo mirar atrás, no soy nostálgico, pero sí, es una cosa que te llena. Llegas a decir: «Caray, qué bien hecho», ¿no? Es una gran satisfacción, no hay duda.

Después de esa gira, tan impactante como fue la de ese 60 aniversario profesional, este año empezó otro tour, ‘Victoria’, con ese nuevo disco compuesto en colaboración con Pablo López.

Así es. En esta gira interpreto temas de este nuevo disco pero la gente, el público, sabe que voy a cantar aparte todos los grandes éxitos de mi carrera, porque quiere oír siempre esos temas y comparar después también.

En una ocasión, tuve la fortuna de poder entrevista a otro grande, a Toquinho, y me comentó que, efectivamente, si en uno de sus conciertos no tocaba ‘Aquarela’ el público se enfadaba un poco.

Como si yo no canto Yo soy aquel, claro. Es lógico. El público que me conoce muy bien, sabe perfectamente que quedo bien con todos –se ríe–, por eso no hay problema. Es difícil, por otro lado, incluir en el repertorio de un concierto tantas canciones, pero se consigue.

Imagino, por tanto, que deberá estudiar a fondo el espectáculo a desarrollar en cada actuación, medir los tiempos, etcétera.

Yo lo hago todo muy llevado por mis impulsos. Y he de decir que mis impulsos nunca se han equivocado, y eso es lo bueno. Yo confío mucho en mi impulso, en dónde estoy, en la tierra que estoy, y qué es lo que les va a gustar. Hasta ahora no he errado el tiro.

Los hechos y los datos lo confirman, sí. Aquí en la provincia de Castellón ha estado presente los últimos tres años. Digamos que ha habido una presencia constante de Raphael, en Benicàssim, Onda y ahora en el SOM Festival. El público castellonense siente pasión por Raphael.

Afortunadamente. Yo soy una persona muy querida en toda esa área y ese mar maravilloso. Saben que si voy es por algo, porque me gusta, porque tengo la fortuna de elegir dónde quiero y no quiero cantar. Insisto, si voy es porque el público me gusta, porque siempre se han portado muy bien conmigo, y no lo digo por ahora o hace tres años, sino en toda mi historia, y eso es algo que lo agradezco de todo corazón. Siempre estoy deseando ir y volver.

Además de esa presentación del nuevo disco y de interpretar esos temas ya icónicos de nuestra música, ¿quienes vayan al SOM Festival qué más pueden esperar?

Lo mejor de todo es como yo estoy, cómo estoy de voz, cómo estoy de maneras, de joven en el sentido de que me entrego como si fuera un chaval de 20 años. Mis canciones hablan por sí solas, con la vida que han tenido y siguen teniendo, porque ten en cuenta que hay canciones que son un éxito actual y tienen ya muchísimos años, como puede ser Mi gran noche o Digan lo que digan o Como yo te amo… Son canciones que no pasan los siglos por ellas. Juntarlo con las nuevas, es una delicia para mí y voy a disfrutar del público tanto como el público de mí.

Imagino que habrá mucho más Raphael por delante.

Me temo, muy mucho, que sí. Yo no tengo fecha de caducidad. Soy consciente de que algún día me tendré que ir, pero lo veo lejano, precisamente, por las condiciones que yo tengo de voz y energía, que son las cosas que harían que yo me pudiera alejar de los escenarios. Otra cosa no, pero yo moriré –aunque obviamente prefiero morirme cómodamente en mi cama– en el escenario, como tiene que ser, como tiene que ser en un caso como el mío.