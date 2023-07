Ana Curra es la reina del punk en España, un título indiscutible que ostenta con orgullo desde sus primeros años en la década de los 80’s con Alaska y los Pegamoides y luego en Parálisis Permanente.

El 21 de julio se subirá al escenario de los Concerts del Pinar del Grau, siendo unas de las protagonistas de este certamen que este año cuenta con otros iconos como El Drogas o Soziedad Alkohólica.

El Grau de Castelló es una zona que tiene una historia personal con el fotógrafo Alberto García-Alíx, con quien compartes experiencias.

Comparto muchas, sí. He compartido vida, hemos sido pareja durante muchos años y comparto ahora una amistad muy grande.

En cierto sentido, él sirve de unión o vínculo entre tú y el Grau.

Puede ser. Compartimos lugares comunes. Lo cierto es que yo en Castelló no he tocado antes. Sí lo he hecho en Vila-real. La zona del levante me encanta, esa es la verdad. Siempre que he actuado por allí nos han recibido bien.

Aquí en Castellón hubo una eclosión musical del rock en la década de los 90. No sé si, de algún modo, esa escena bebió mucho de los 80’s, donde te convertiste en todo un referente.

Ya en los 80’s, con la primera etapa de Alaska y los Pegamoides y también con Parálisis Permanente, creo que se generó algún tipo de unión. Nos acogieron muy bien en aquel entonces. Y ya en los 2000, he actuado bastante por allí. Siempre me ha parecido que hay gente muy divertida, con una pedrada importante en la cabeza, y cuando digo «pedrada» me refiero a un punto salvaje destacable, muy loco. No sé si eso lo da el territorio, pero yo disfruto mucho tocando por allí.

«Ahora más que nunca vivimos otro momento donde hemos de defender la cultura y los espacios diversos»

La verdad es que se gestó una escena que quiso romper con la industria musical y las modas, apareciendo una serie de garitos que apostaron siempre por ese underground que tan bien ejemplificas.

Yo siempre he estado ligada a esa escena que está más cerca del underground que de otra más mayoritaria. Y, efectivamente, he actuado en muchos garitos, salas que invitan a personas o grupos que están al otro lado, como muchos de los que estarán presentes en los Concerts del Pinar, precisamente. Esta cita sigue esa estela, con un cartel de vertiente rock y punk.

De alguna manera, esos grupos y tú rompisteis con lo establecido.

Sí, porque hablamos de una trayectoria de 30 o 40 años. Era otra España distinta, y había una eclosión importante en todas partes del territorio. Pasábamos de una sequía absoluta a aparecer en escena y a irrumpir con unas ansias de diversión, de libertad, de transgredir todo lo que estaba tapado, presionado, oculto… Una serie de libertades, sobre todo, y sueños para hacer realidad. Yo creo que ahora más que nunca, es otro momento donde los que nos sentimos un poco en esa línea de defender la cultura y los espacios diversos, hemos de seguir juntándonos, reivindicando y divirtiéndonos de la manera que siempre nos ha gustado hacerlo.

Te iba a preguntar sobre esto mismo, porque parece que volvemos a vivir momentos un poco oscuros con algunos episodios donde la censura ha vuelto a hacer acto de presencia. ¿Necesitamos más que nunca ese espíritu transgresor, libre?

Las personas que tenemos una perspectiva histórica estamos muy entristecidos por lo que ha ocurrido en la Comunitat Valenciana y en otras zonas del país. Ya es un hecho que se está interviniendo, desde sus lugares comunes pactados, sobre la cultura y sobre la libertad de expresión. Esto no es ningún «cuidado que viene el coco», es que ya están aquí, es un hecho, una realidad. Da mucha rabia que la gente no sea consciente de que esto se nos puede escapar de las manos, que todo lo que se ha luchado y batallado pueda volver hacia atrás. No sé si es un poco de nihilismo, pasotismo, falta de conciencia, falta de cultura, falta de perspectiva… pero es muy terrible lo que está pasando. Es muy necesario seguir luchando porque se nos puede ir todo lo conseguido en un abrir y cerrar de ojos. No sé cómo se puede concienciar a la gente de que estamos en una situación terriblemente preocupante.

«Soy una persona que siempre ha hecho lo que le ha dado la gana, absolutamente»

¿Dirías que, quizá, este tipo de festivales como los Concerts del Pinar, sirven como lugar de resistencia?

Claro. Es que podemos volver a vernos en esa situación en la que pasemos de celebrar durante todos estos años conciertos con toda normalidad y obras de teatro con toda normalidad a, de pronto, que el concejal de turno empiece a quitar cosas de los carteles. Eso está ocurriendo ya. Y eso nos puede afectar a todos, y a todos los que estuvimos en el underground y que seguimos un poco reivindicando la libertad de expresión y el avance en todos los sentidos.

Centrándonos en tu concierto aquí en el Grau, imagino que el público tendrá oportunidad de escuchar algunos de tus grandes hits y también tus trabajos más recientes, ¿no?

Como ya tengo una carrera algo dilatada, hago un remix. Muchos de los hits de Parálisis Permanente no van a faltar, pero luego siempre incluyo un pequeño set de canciones de lo que estoy haciendo ahora para que la gente tenga una idea. Creo que es muy atrayente la lista de canciones que llevo. Por los últimos conciertos que he dado, funciona muy bien, pero ¡qué voy a decir yo!

Podemos asegurar que sigues dándolo todo sobre el escenario.

Sí, sí. Todos estos últimos años ha sido un no parar, si bien este último año en concreto ha sido muy bueno para mí. Diría que para todos en general. Los músicos hemos estado trabajando muchísimo, un poco por el hambre de la gente de conciertos, y por nuestro propio hambre de escenarios después de la pandemia. Yo creo que la gente está acudiendo muy bien a los conciertos y hemos de seguir luchando para que esto siga así.

Para terminar, el hecho de que te consideren la reina del punk español, ¿te pesa o más bien todo lo contrario?

Depende de la acepción que tengas sobre el punk. Yo me siento identificada en cuanto a que soy una persona que siempre ha hecho lo que le ha dado la gana, absolutamente. Siempre he sido independiente, y sigo siéndolo. Cuando he estado, hace 40 años, en multinacionales, salí de todas ellas, porque no comulgaba. A día de hoy, todo lo que he sacado ha sido de manera independiente, autoeditado, sin ningún intermediario o jefe de por medio. En ese sentido, sí me siento muy identificada.

En cuanto a las canciones, si nos vamos a ver esa estructura de tres acordes, rápido... puede haber gente que diga que no todo lo que hace Ana Curra es punk. Y, claro, no todo lo es, obviamente, ya que a lo largo de 40 años vas tocando diferentes estilos, vas retándote a ti misma, vas evolucionando, vas cambiando… También hay un montón de canciones que hicimos en Parálisis, como Unidos, Autosuficiencia o Un día en Texas, que son claramente punk. Luego yo tengo un estilo postpunk, dark, electrónico que he ido sumando porque he escuchado mucha música a lo largo de mi vida y las vas incorporando casi de una manera inconsciente en tu día a día. De todos modos, yo creo que la esencia punk está en todo lo que hago, sobre todo, en la actitud y la forma de ver la vida.

Eso te iba a decir, que en realidad el punk es una actitud.

Yo creo a fecha de hoy no lo podemos entender de otra manera. Tampoco voy a ponerme ahora a filosofar sobre lo que puede ser el punk porque nos llevaría mucho tiempo, hay muchos puntos de vista y precisaríamos de mucho tiempo para ello, pero sí me siento cómoda ahí.