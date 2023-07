Para muchos, el FIB es la semilla de los festivales en España tal y como se conocen en la actualidad. En 1995, con la celebración de su primera edición, la música en directo subió otro peldaño más para convertirse en una experiencia total. La historia de los festivales cambió, y Benicàssim cambió con ella hasta erigirse en el gran centro festivalero del país y uno de los más importantes de toda Europa.

Son ya casi 30 años, con diversos cambios en la dirección organizativa y una pandemia mundial de por medio, pero con el mismo espíritu de siempre: disfrutar de algunos de los mejores directos posibles de toda la escena internacional. Y es que el FIB se ha caracterizado desde sus inicios por esa mirada a otros territorios, a otras lenguas, para convertirse en un epicentro de culturas con un denominador común: la música.

Un año más, en su edición número 27, el Festival Internacional de Benicàssim reunirá a algunos de los artistas más potentes de la escena actual, muchos de los cuales ya son historia viva de la música. Así, cuando apenas quedan unos días para que se abran las puertas del recinto de festivales benicense, los fibers ya están contando las horas para ver en directo a algunos de sus ídolos, además de dejarse maravillar por aquellas propuestas menos multitudinarias pero que siempre guardan sorpresa y que suponen todo un descubrimiento.

Un cartel 'top'

Entre los grupos y solitas más relevantes de la presente edición del FIB destaca, cómo no, el grupo liderado por Dexter Holland, The Offspring. La banda de punk rock estadounidense, que este año ha reeditado en una edición especial su disco Rise and Fall, Rage And Grace, sigue demostrando que es uno de los conjuntos de rock con un sonido más inconfundible. Actuarán el 14 de julio en el escenario principal del FIB, como también lo harán Vetusta Morla y Viva Suecia un día antes, o Franz Ferdinand el día 15 e IvánFerreiro, Bastille o CrystalFighters el sábado 16.

A ellos se une una lista impresionante de artistas, como The Wombats, La CasaAzul,Kaiser Chiefs, Orbital, Amaia, TheSherlocks,Nova Twins, Sidonie, Ladilla Rusa, CiudadJara... Más de 60 actuaciones en cuatro días de puro espectáculo que situarán, una vez más, a Benicàssim, en el centro de la escena musical.