Xoel López (A Coruña, 1977) estrena disco en octubre, Caldo Espírito, y su primer single, Fort Da, lleva ya un mes sonando con fuerza. El cantante gallego vive un momento dulce, se siente en uno de las mejores etapas de su carrera y en el Low Festival de Benidorm hará un doblete inédito: el sábado tocará sus temas en solitario y el domingo actuará con Deluxe, su antigua banda, a la que ha rescatado tras 15 años de parón.

A falta de un concierto, dos. Eso debe de ser casi récord. Un rara avis en toda regla.

Llevamos algún que otro festival haciéndolo, lo llamamos el doblete. Se propuso y se acogió con ganas, para mí funciona bien. He pensado que es un buen momento para hacer este homenaje tocando canciones de hace años sin perder vista el presente, que es donde estoy y donde tengo puesta toda la energía. Deluxe no deja de ser parte del pasado que ahora revitalizamos y disfrutamos a modo de fiesta.

Descartamos, por tanto, una vuelta del grupo.

Sí, este regreso tiene todo de nostalgia, es una recuperación, pero no es un proyecto vivo. No sacaremos canciones.

¿Cómo surgió la idea? Hay cantantes en solitario que incluyen canciones de sus antiguas bandas o bandas que se reagrupan de nuevo, pero este formato doble es auténtico.

No sé si Alaska hizo alguna vez doblete con Fangoria y con Dinarama o Iván Ferreiro con Los Piratas, pero creo que no se ha dado el caso. A mí me funciona bien, pero también es verdad que no me imagino 100 conciertos de Deluxe al año.

Lo bueno, si breve…

Sí, más o menos, para nosotros ahora es placentero pero no sé cómo sería si lo repitiéramos tanto. Quizá perdería el sentido. De todas formas la nuestra no fue una ruptura tormentosa, nos juntamos mucho a cenar, pero ahora lo hemos querido celebrar tocando.

¿Qué hay de diferente entre el Xoel de Deluxe y el Xoel en solitario?

A mí me parece bonito ver que mi última etapa de Deluxe sigue muy vigente, no es un estilo tan abismalmente diferente. En definitiva son todo canciones mías, las siento como parte de mi vida. Sí que noto que ahora hay un mayor peso en ellas, es difícil de verbalizarlo pero las siento con más fondo, con el peso de la vida y el paso de los años. La vida te deja un poso que se nota hasta en la forma de tocar, como con más profundidad. A mí me gusta más cómo suenan ahora.

De hecho, Fort Da, tu nuevo single, tiene cierta reminiscencia al sonido Deluxe.

En el disco nuevo habrá de todo, pero la reminiscencia es inevitable. Fort Da es mi forma de tocar la guitarra eléctrica, hay un sonido más popero, se pierden ritmos latinos, más vacilones, que llevaba usando ya cuatro discos.

Desde luego Xoel López no se queda anclado en un estilo.

Todo va con las ganas del momento, ya tendré ganas de la acústica o de salsa, todo puede pasar. Si yo me divierto y lo siento a flor de piel volveré al pasado o romperé con todo.

¿En qué momento vital y profesional está Xoel ahora?

Estoy entrando en la madurez musical, tengo 45 años, muchos discos y unas 200 canciones registradas. Intento transmitir, sigo contando lo que me pasa y ya me quedo sólo con lo bueno. Ya he pasado fases de desilusión en mi carrera, también he vivido el típico encontronazo con la industria, el contrato que firmé y no tuve que hacerlo… He roto una banda, he vivido en el extranjero, he pasado mucho, pero espero que me quede mucho también.

¿Sobre el escenario qué nota diferente?

Lo noto en seguridad, pero la ilusión por ahora la tengo intacta. Estoy en uno de los mejores momentos de mi carrera, ya no tengo la ingenuidad ni la torpeza de la juventud, y tampoco soy muy mayor, lo soy pero no tanto. Estoy en un momento de equilibrio bastante bonito.

Hablar del indie en España es hablar de Xoel López.

Éramos varios los que empezamos con los primeros festis y revistas… Fue un movimiento que era pequeño y minoritario, los festivales eran en pura arena y con medios escasos y hoy son potentes.

Veinticinco años después usted ahí sigue.

Yo vengo de la guerra de guerrillas, de tocar en locales pequeños, de sellos independientes... El primer disco que saqué con Elephant Band fue una edición limitada en vinilo de 500 copias, puro amor al arte sin pretensiones. Nos gustaba y apasionaba y eso derivó en el movimiento underground, que se convirtió en indie y eso ya fue una etiqueta más genérica.

¿Qué ha cambiado en estas dos décadas en los festivales?

Sobre todo mejoraron su infraestructura; todo, continente y contenido. Ahora hay escenarios mejores, sonido... Estamos a años luz de lo que era. A veces actuabas dos horas más tarde de lo que tocaba, pero el público tampoco era tan exigente, era todo menos profesional. Se profesionalizó todo y a mejor, los grupos éramos bastante peores que hoy, sonábamos y tocábamos peor, era todo una mezcla explosiva. Había ilusión y el baremo era diferente, ahora escucho cosas mías y digo que hoy me lo tirarían a la cara.

Se ha mejorado, en definitiva, todo.

Sí, claro, es cierto que ha mejorado la escena musical española. Aunque entonces había mucha autenticidad, la gente que estaba era porque era de verdad, no había postureo por querer llegar, estábamos porque éramos melómanos y necesitábamos expresarnos artísticamente. Ahora sí veo, en general no, a gente que quiere triunfar a toda costa, es su ideal.

Está satisfecho de su recorrido, imagino.

Ha sido mucho esfuerzo y muchas dificultades. No sé si lo habría firmado si me lo hubieran dicho hace veintitantos años. Ahora está claro que es mi modo de vida y mi trabajo y me encanta. Pero hay una parte de la que no se habla tanto, y no hace falta porque la gente quiere sentir y escuchar un concierto, pero éste es un gremio bastante idealizado. Los entresijos de la música son más duros de lo que se piensa.

¿Qué siente que le queda por hacer?

Todo lo que se me ocurra, aunque ahora me siento vacío, poco inspirado, al acabar un disco te diría que siento desasosiego. Tengo la sensación de que no se me va a ocurrir nada, pienso que jamás escribiré una canción, como cuando rompes una relación y dices que nunca vas a enamorarte. Al final no es así, pero ahora mismo veo la piscina vacía.

¿De qué tiene miedo?

De no tener tiempo para dedicarme a lo mío. He aprendido a no cargarme de tanto trabajo, he pecado alguna vez de sobrecargarme, de pensar que podía con todo y realmente no. Tengo miedo de no tener tiempo para lo que me gusta hacer, que son mis canciones.

Nuevo disco

Hablemos de Caldo Espírito, su nuevo disco, ¿con qué sorprenderá?

Lo veo muy emocional, con los sentimientos a flor de piel, es un disco más de voz, creo que es un espejo de esos sentimientos. Es variado, aparece una flauta cubana mezclada con Peter Gabriel y una base muy folk. He mezclado más que nunca.

El primer tema, Fort Da, parte de un concepto de Freud.

En realidad habla de idas y venidas, de relaciones que van y vienen. De que no me voy a quedar en una relación que me hace mal. Cuando lo que el otro quiere de ti te hace daño, ése no es el sitio. No siempre te conviene lo que quieres, canto a lo que te conviene. Que lo que quieres sea lo que te convenga.

Ahora que se ha animado C Tangana con el Celta, ¿para cuándo el himno del Deportivo de la Coruña por Xoel López?

Pues hace unos años hicimos una canción con Nacho Carretero, el escritor de Fariña, y el compositor David Quinzán. Pero justo fue el año en el que el Depor bajó a 1ªRFEF y se quedó en nada, no era el momento. No descarto retomarlo en un futuro. Sigo siendo deportivista, sigo viendo todos los partidos aun estando tan mal. Ayer, por ejemplo, le compré la camiseta nueva a mi hijo.

¿A qué futbolista le escribiría una canción?

A Fran, aunque la historia de Lucas Pérez, que ha venido al Dépor bajando dos categorías, es un gesto romántico como para ponerle música, como hizo Calamaro con Maradona.

¿Cuánto de preocupado está Xoel con la situación política que nos rodea?

Me preocupa. Sigo creyendo en la democracia, con sus defectos, pero estamos en un momento complicado. Antes los políticos decían cosas interesantes, te despertaban intereses y preocupaciones, ahora parece una lucha a muerte por ganar un debate o las elecciones.

Siempre quedará la música, ¿no?

La música cubre el espacio de lo emocional, nadie se encarga de las emociones. Mi única labor es intentar hacer sentir mejor a alguien, como yo me he sentido mejor escuchando canciones de otros. Cuando alguien dice que mi canción le ha salvado, o le ha ayudado a superar una ruptura, digo que me moriré tranquilo.

¿Quién salvó a Xoel López?

La música me ha salvado a mí, la de otros pero también la mía. Cuando escribo yo también me salvo.