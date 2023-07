Antonio Orozco actuará el 18 de agosto en el_SOM_Festival de Castelló. Su concierto en el Real Club Náutico será, sin duda, otro de los acontecimientos del verano. Hablamos con el artista, inmerso en su gira Mitad Antonio._Mitad Orozco.

Tras ‘Aviónica’, este 2023 te has volcado en ‘Mitad Antonio. Mitad Orozco’. ¿Qué puedes decirnos?

Es una idea que nació justo en el transcurso de la pandemia. Una propuesta que se me hizo desde Los Ángeles, de Universal. Estuve planteando muy mucho cómo las canciones podrían tener la oportunidad de viajar a otros países, siendo canciones, y a través de la voz de otros compañeros.

¿Cómo es eso?

La idea esa de que hoy la música todavía es libre, que no tiene que pagar impuestos, que puede viajar donde quiera, que no tiene que pedir permiso nadie. A partir de ahí nace esta idea tan bonita de canciones que tienen un carácter propio pero que, cuando otra persona las canta, pueden llevarse por el mundo de otra manera.

¿Y quiénes han reinterpretado esas canciones de las que hablas?

Estoy hablando de Luis Fonsi, Sebastián Yatra, Pablo López, Pablo Alborán, Rozalén, Juanes, Raphael y un larguísimo etcétera de compañeros. Gente que está trabajando con nosotros desarrollando este proyecto y llevando las canciones hasta el último rincón del mundo.

¿Y qué ha pasado?

Pues que de repente todo esto se convierte en una piedra preciosa. Las canciones empiezan a tener mucho impacto en varios países del mundo y por eso hemos decidido llevarlas al directo.

De ahí la gira, claro.

Sí, y, aunque no podemos hacer los dúos en directo, lo que hemos hecho ha sido reconstruir un espectáculo que claramente tiene la intención de volar la cabeza a los que vengan, en el mejor de los sentidos. Es como «te vuelo la cabeza tour» –se ríe–.

Estoy tan orgulloso de lo que está pasando que lo único que puedo decirle a la gente es «no te lo pierdas», porque vale muchísimo la pena. Yo creo que es una vuelta de tuerca, un paso de gigante a nivel profesional para nosotros.

Llevas más de dos décadas siendo uno de los grandes referentes de la música española. ¿Cuál es la fórmula, según tú, para no perder un ápice de ilusión? ¿Qué es lo que persigues todavía?

Eso de «grandes referentes» suena a viejuno –se ríe–. Todos los días empiezo la jornada como cualquier otra persona, porque he tenido épocas de mierda. Pero sí es cierto que muchas mañanas me digo: «jo, qué suerte tengo», porque creo que con la edad uno va tomando conciencia de lo afortunado que es. Te lo digo de corazón. Yo soy muy afortunado por estar con la gente con la que estoy, por la gente que me rodea.

Diría que ahora mismo irradias una energía superlativa.

Quizá esté muy equivocado, pero te digo de verdad que las personas que vengan el 18 de agosto al SOM Festival van a ver el mejor concierto de sus vidas.

Una de las singularidades de ese concierto es que será interpretado en lengua de signos para que sea un concierto accesible e inclusivo. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Y cuán importante es para ti ese tipo de gestos?

Las propuestas de SOM Festival son siempre vanguardistas. Nosotros lo que hicimos fue aceptarla, por supuesto. Estamos más que avenidos a que cualquiera cosa que pueda cambiar el sistema de la música para todos aquellos que tienen la imposibilidad de poderla disfrutar sea bienvenido.

Eso demuestra el poder que tiene la música, ¿no?

Que mil o dos mil personas se reúnan en un mismo espacio es algo extraordinario. Y en este sentido, SOM Festival genera un montón de acciones para que la gente disfrute. Ojalá que su propuesta se quede por muchos años. Nosotros vamos a poner todo de nuestra parte para que ese día 18 sea inolvidable.

Una curiosidad. ¿Cómo afrontas cada una de tus actuaciones? ¿Existe un ritual específico antes de salir al escenario?

Muchos rituales. Tengo muchos miedos. No sé por qué. En realidad, cada vez que voy a salir al escenario me invade el miedo, tengo un montón de dudas porque no sé qué es lo que va a pasar. Así, lo que hago ya desde hace unos años, sobre todo cuando empecé a tener problemas con la voz, es una serie de ejercicios de calentamiento, y quiero que sepas que yo nunca había hecho ejercicios de este tipo, nunca había tenido cuidado y eso quizá me llevó a sufrir el problema que sufrí.