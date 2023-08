Adiós al Arenal Sound 2023... y bienvenido el Arenal Sound 2024. La organización del festival de Burriana ya ha anunciado que la próxima edición se celebrará del 30 de julio al 4 de agosto, iniciando ya la cuenta atrás para la salida a la venta de los primeros abonos, el 22 de octubre.

Con el Arenal Sound toda edición es de récord. Récord sobre récord, en un festival que se consolida entre el público más joven, con un 'target' entre los 18 y los 25 años, que acude a Burriana por la experiencia y, de paso, disfruta de más de 100 conciertos, en los que ha tomado la palabra la música urbana, con algunos nombres internacionales de primera línea, 'influencers' de los nuevos sonidos y mucho postureo sobre el escenario y entre el público asistente, en los 'photocalls' habilitados por todo el recinto de conciertos que les ha llevado a ser 'trending topic' en redes sociales este fin de semana, con fuegos artificiales finales de regalo para los 'sounders'.

La organización hizo ayer balance, con más de 300.000 personas de toda España, con presencia internacional simbólica pero con gran tirón y un impacto econímico que repite cifra:42 millones de euros. Ayer, tras seis días de playa, cámping, fiesta y música en directo, más de 100 autobuses tomaron las zonas de Arenal y Malvarosa para el regreso a casa, a más de 30 destinos de A Coruña a Sevilla, Alicante, Madrid o Bilbao.

Colas para los autobuses

El cansancio era evidente entre los jóvenes. Muchos de ellos no se habían acostado, y las largas esperas hasta poder iniciar viaje hicieron mella en más de uno. Los que optaron por el coche propio no lo tuvieron mejor, con colas de casi media hora para moverse por las zonas del festival debido al desmontaje exprés de las instalaciones, que arrancó con el final del último concierto y se desarrollará a todo tren hasta el fin de semana. Los servicios de limpieza se reactivaron e incluso multiplicaron ayer para dejar la zona de Arenal y Malvarrosa como si ningún macrofestival hubiera pasado por allí, recogiendo los enseres que los sounders no se han llevado a casa. El Ayuntamiento inició ayer el dispositivo postArenal, con la limpieza por zonas hasta el día 11.