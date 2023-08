El viernes 29 de septiembre, un enérgico festival que fusionará los ritmos del Reggaetón y el Electrolatino en el recién habilitado Recinto de Conciertos de Almassora, situado junto a la piscina municipal. El aclamado artista Juan Magán encabezará el cartel, acompañado por destacados nombres como Karetta de Gucci, Víctor Magán y varios de los DJs más prominentes del género urbano en la provincia.

Este evento reunirá a múltiples generaciones que bailarán y cantarán al contagioso ritmo del género urbano que fusiona la vibrante música electrónica con los ritmos latinos. Con Juan Magán como protagonista principal, se pretende crear una atmósfera inigualable en la que el público no dejará de vibrar al son de sus icónicas canciones. Temas que, incluso después de una década, siguen resonando con la misma fuerza y mantienen su capacidad para emocionar. Entre los asistentes, se podrán identificar tanto a las generaciones más veteranas como a las más jóvenes, que disfrutarán de clásicos inolvidables como 'Bailando por ahí', 'Ella no sigue las modas', 'Si no te quisiera' y 'Mal de amores', los cuales seguramente serán coreados por un numeroso público.

Grandes artistas

La presencia artística se complementará con las actuaciones de Karetta de Gucci, el creador de la famosa canción que inundó Tik Tok, 'Fake Capo'; el también productor Víctor Magán y otros DJs destacados de la provincia de Castellón como Gonan Drew, Suga o Xavi Reverté, que juntos, conformarán una noche para el recuerdo de los allí presentes con motivo de las prefiestas del Roser 2023.

Con este proyecto, organizado por el Ayuntamiento de Almassora se reafirma en su compromiso de dotar al municipio de una oferta de espectáculos de calidad y se confirma la tradición de grandes conciertos, los cuales siempre han brillado en la localidad y enriquece aún más la programación cultural de la misma, ofreciendo eventos para todos los gustos.

Venta de entradas

Además, este festival es un claro testimonio de que los ritmos del género Electrolatino siguen vibrando en el interior de los oyentes, y que ha dejado una huella profunda en el panorma musical español, consiguiendo mantenerse a pesar de que ya hayan pasado más de 10 años desde sus inicios. Con todo ello, con el Electrolatino Fest Almassora es la gran oportunidad para bailar una vez más estas canciones como si fuera la primera vez que se escuchan, evidenciando la intemporalidad de estos temas y afirmando la gran conexión que generan con el público, por lo que no te quedes sin tu entrada y visita la página web www.entradascastellon.com.