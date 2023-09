Eran las 12 del mediodía de ayer cuando se ponían a la venta los abonos del SanSan Festival de Benicàssim para el próximo año, 2024. Y la respuesta fue tan abrumadora que durante la tarde se acabaron los dos primeros cupos de entradas al precio más reducido, que eran 66 euros para el público general. Al final del día, las entradas ya valían 88 euros.

Poco después de abrirse la veda, fuentes del festival confirmaron a Mediterráneo que las ventas estaban yendo «por encima de las expectativas». Pese a ello, dijeron que no tienen previsto informar sobre la cantidad exacta de entradas vendidas que llevan hasta el momento después de solo un día.

La cita indie, que nació en Gandia pero que decidió mudarse a Benicàssim en 2019, tuvo unos inicios complicados en la localidad de la Plana Alta, pues le tocó una sucesión de plagas que hicieron a muchos dudar de si realmente el festival saldría adelante.

Suspensiones y éxito

En 2019, en su primera edición en el recinto de conciertos de la N-340, el festival fue cancelado por las fuertes lluvias que hubo en la localidad ese fin de semana. En 2020 les sobrevino la pandemia. Para 2021 y todavía con la situación complicada por la covid, la organización decidió trasladar la fecha original, que debía ser en marzo, y jugársela a que en noviembre las condiciones sanitarias serían mejores.

Finalmente así fue y el SanSan se convirtió en 2021 en uno de los primeros festivales de España que regresó a la actividad en condiciones más o menos similares a las que había antes de la pandemia. Ahí, el SanSan se aseguró una buena posición de salida para los siguientes años, lo cual explica sus éxitos cada vez mayores en 2022 y 2023, buscando a los amantes del indie nacional.

Quedan pocos abonos

La organización recomendó en su cuenta de la red social X (anteriormente conocida como Twitter) ayer por la tarde que quien quisiera comprarse un abono general del festival, que lo hiciese pronto.

«Quien no tenga su abono que no se lo piense mucho, han caído dos fases enteras de abonos el primer día, y la tercera va en camino», insistieron. Los organizadores bromearon con que todos los trabajadores de las oficinas del SanSan se habían quedado cortos con sus porras sobre el número de abonos vendidos. «¡Habéis roto el contador! Miles de gracias», dijeron en el SanSan, que no obstante tampoco quiso confirmar en ese momento el número concreto de entradas vendidas. Este pasado abril, el festival alcanzó los 45.000 espectadores a través de sus tres jornadas. Los abonos siguen a la venta por 88 euros —por 55 para residentes en Benicàssim y abonados del Villarreal CF—.