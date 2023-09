La "caja de resistencia" cultural de Mieres: contratará a artistas vetados en otros lugares

Mieres, cabecera de la cuenca del Caudal, una de las comarcas mineras más importantes de España, pero también una villa que en los últimos años se ha convertido en centro de peregrinaje cultural, ha unido ambos conceptos y ha puesto en marcha "Caja de Resistencia", un proyecto en el que se contratará a artistas que han sido vetados en otros ayuntamientos o comunidades autónomas.

Si la "caja de resistencia", ese fondo común al que cada uno aportaba lo que podía, permitió mantener huelgas y luchas obreras que derivaron en mejoras laborales y sociales para los trabajadores, ahora la concejalía de Cultura de Mieres quiere echar un cable, "dar tira", a artistas que están siendo vetados en otros lugares.

El primero de ellos será Paco Bezerra, Premio Nacional de Literatura Dramática, cuya obra "Muero porque no muero (La vida doble de Teresa)" fue vetada por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP) en los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid. El próximo 30 de septiembre Bezerra estará en Mieres para presentar una lectura dramatizada de la obra. Los "lectores" serán voluntarios que los dos días anteriores trabajarán con el autor. Esta lectura es similar a la que tras la censura de la obra promovió la SGAE en la Sala Berlanga de Madrid y que en la que Bezerra estuvo arropado por personas del mundo de la cultura como Pedro Almodovar, Marisa Paredes, Luis García Montero, Rafael Doctor, Elena Anaya, Macarena García, Asier Etxeandía o Goya Toledo. En esa ocasión la lectura corrió a cargo de las actrices Julieta Serrano, Nathalie Poza, Aitana Sánchez-Gijón, Ana Belén y Gloria Muñoz.

Además de asistir a la representación, el público de Mieres podrá participar en un encuentro con el autor.

La presencia de Bezerra en Mieres sirve para abrir un ciclo en el que también se representará una obra de teatro en asturiano, en clara referencia al Ayuntamiento de Gijón tras la polémica por el "veto" a artistas que utilicen la llingua en sus actuaciones. También se proyectará la película "Buzz Lightyear", censurada en 14 países y eliminada de la programación de cine de verano de Santa Cruz de Bezana (Cantabria), donde gobiernan PP y Vox, por incluir una secuencia con un beso entre dos personajes femeninos.

Rocío Antela, concejala de Cultura de Mieres, pone en marcha esta "caja de resistencia" porque "no podíamos mirar a otro lado mientras otros gobiernos ponían en marcha un autoritarismo cultural". No se trata solo de un acto de reivindicación política de apoyo a colectivos como el LGTBI, que también, sino que Antela lo entiende además como un apoyo económico a esos profesionales que se quedan sin trabajo y por tanto sin ingresos, cuando su concierto, su representación o su exposición se cae de una programación cultural. "Detrás de cada cancelación no solo hay un título de una obra o un nombre artístico, hay un colectivo de trabajadores", subrayó Antela. La supresión de la obra de Bezerra en Madrid no solo le afecta a él sino a los actores, a los técnicos, a los sastres, a los maquilladores y a todo el equipo de producción de la obra. Lo mismo cuando se cancela un concierto o cualquier tipo de representación artística.

Ahora que la política de la cancelación está tan presente, Mieres tira de "caja de resistencia" para denunciar lo que Antela considera una "nueva modalidad de Tribunales de la Inquisición en pleno siglo XXI". De esa caja común, de los presupuestos municipales, saldrá el dinero que ayudará a subsistir a esos artistas y a sus equipos que han sufrido una merma en sus ingresos porque su trabajo no es aceptado por equipos de gobierno que no comparten su ideología.

En las próximas semanas la concejalía de Cultura cerrará el resto de la programación con artistas nacionales y regionales de varias disciplinas.