Daniel Sánchez Cantero, escritor: "Son los personajes los que toman las decisiones, dictaminan cosas que yo no había escrito"

Daniel Sánchez Cantero autopublicó en 2021 su primera novela Proyecto Zero con Amazon. Gracias al éxito que obtuvo, el 5 de octubre sale a la venta de la mano de la editorial Suma. Un thriller que cuenta la historia de como el Núcleo, una organización secreta de elite, está a punto de cambiar el mundo.

¿A qué desafíos se enfrentó al escribir una historia que involucra conceptos científicos y de tecnología avanzada?

Lo más difícil es encontrar relatos y artículos científicos de calidad a través de internet. Por suerte, tengo amigos expertos en áreas como la neurocirugía. Gracias a ellos pude contrastar la información y escribir desde un punto de vista científico pero accesible. En la fase de antes de publicar el libro, que es cuando lo revisan los lectores cero, todos se pararon en el mismo capítulo y profundizando un poco más, me di cuenta de que perdían la concentración porque había términos científicos muy complejos. A partir de identificar esto, hice un trabajo de simplificar todo el lenguaje del libro para que lo entendiera cualquiera.

¿Cómo desarrolló los personajes principales de la novela?

Tengo una ficha de cada personaje con sus motivaciones, sus rasgos físicos o psicológicos, su personalidad, qué conflictos internos y externos tienen, incluso sus antecedentes familiares. Según voy escribiendo me meto tanto en el personaje que son ellos los que toman las decisiones, por su personalidad van decidiendo cosas que yo no había escrito.

¿Qué mensaje esperaba transmitir a los lectores de Proyecto Zero?

Hay un trasfondo sobre un dilema moral, de cuáles son los límites de la ciencia y del propio ser humano. ¿Son siempre para bien todos los avances científicos? Lo más importante para mí era que la trama fuera real, tan real que diera miedo leerla por poder pensar que esto podría estar pasando de verdad. Por el feedback que me han dado al autopublicar el libro, creo que se ha conseguido.

¿Cuáles han sido los retos que ha tenido que vencer al autopublicar su novela?

Al autopublicar contratas a tu propio editor, ilustrador, maquetador... El mayor desafío es que te sientes mucho más solo, mientras que en una editorial tienes un gran equipo a tu lado. Amazon te da esa ventana para autopublicar y de hacerte conocido. Es verdad que se publican millones de libros en Amazon y es difícil destacar, pero en mi caso no sé si tuve suerte. Enseguida empecé a tener visibilidad en los rankings y eso te va dando cada vez más lectores. Fue una oportunidad para que las editoriales se fijarán en mí.

¿Cómo compagina su trabajo de responsable de marketing con su trabajo de escritor?

La clave está en escribir cada día o cada dos días, porque cuando paras durante semanas es más difícil meterte de nuevo en la trama, ya que tienes que volver a releer algunas de las cosas que has escrito y es más difícil que fluya. Escribir es muy poco glamuroso, es como un trabajo cualquiera. Tú te sientas delante del ordenador, escribes lo tuyo y al día siguiente te vuelves a sentar. No hay olas del mar ni hay terrazas con vino. Bueno, algo de vino sí hay.

¿Se esperaba este éxito para ser su primera novela?

Antes de acabar la novela sentía que tenía algo que podía atraer, porque a mí al leerlo me gustaba y sabía que tenía una historia que podría encajar. Aunque el libro guste, es muy difícil ser visible con tantas obras como se publican al año. Entonces, sí, sorprende mucho. Cuando me vi en los rankings de Amazon, sentí algo muy especial. Pero con lo que realmente aluciné es cuando los lectores comenzaron a escribirme para decirme lo que les había gustado del libro. Yo leo muchas novelas al año y nunca había escrito a un autor. A partir de ahí he empezado a hacerlo porque sienta muy bien.

¿Cree que la pandemia influyó en que siguiera escribiendo?

Tenía la trama montada antes de la pandemia y cuando llegó la cuarentena tuve la libertad y el tiempo para poder llevarlo a cabo. Para escribir necesitas sacar un poquito de tiempo cada día. Quizá si no llego a escribir todos los primeros capítulos durante el estado de alarma, nunca hubiera seguido.

¿Tiene planes futuros para expandir el universo de Proyecto Zero con secuelas u otras obras relacionadas?

Claro, Proyecto Zero no se concibió nunca como un único libro, sino que era parte de un proyecto más ambicioso. Al menos me gustaría publicar dos novelas o proyectos más que serán oscuros y tenebrosos, pero a la vez excitantes, novedosos y actuales. También dependerá del éxito que tenga la publicación con la editorial Suma.