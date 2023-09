Carlos Goñi (Revólver): «Castelló es como mi casa y, juntos, haremos de Míticos una gran fiesta»

Carlos Goñi (Madrid, 1961) es Revólver. Y Revólver es Carlos Goñi... y toda una banda más en esta nueva gira, que le traerá el próximo día 30 a Castelló, al Recinto de Ferias y Mercados, a ser uno de los protagonistas del Festival Míticos junto a M-Clan, Mikel Erentxun, Burning y La Guardia.

Nuevo disco en el mercado, nueva gira… y ya van más de 30 años, 34 para ser exactos, desde que naciera el fenómeno Revólver. ¿Cómo ha cambiado el mundo de la música en España?

Ha cambiado el formato y la industria. Eso no tiene nada que ver. También los medios donde antes sonabas, ahora ya no son los mismos. Lo que ha dado un giro total es todo lo que no tiene que ver directamente con la música. La música no cambia tanto, lo que cambia es lo que la envuelve. Aún nos queda tiempo para poder analizar si es buena o mala esta nueva manera de hacer las cosas.

Empezó en Alicante con Garaje y después en València con Comité Cisne, para después fundar Revóver. ¿Cuál es la clave para mantenerse siempre en la ola?

No sé si hay una clave. Hay un proceso. Empecé con un grupo que podríamos llamar de barrio, donde me di cuenta que quería hacer más de lo que estaba haciendo en ese momento. Me fui a vivir a València, y empecé en ese proceso de ir a más. Y me di cuenta de que en realidad lo que quiero es hacerlo todo. Y nació Revólver. Tenía una necesidad imperiosa de contar una historia que al fin y al cabo era la mía, y quería contarla bajo mi punto de vista. Y Revólver es un pseudónimo, un paraguas bajo el que me escondo. La clave quizás es que me va la vida en ello. Cuando me pongo a tocar es como si entrara en trance y puedo estar horas tocando la guitarra sin darme cuenta. Hace más de 40 años que la cogí por primera vez y me sigue ocurriendo. Tengo una pasión desmedida por lo que hago, por tocar, cantar, escribir, producir, pero sobre todo por aprender, tocar solo, con mis músicos, y seguir maravillándome por cómo suena la guitarra. Tengo una capacidad de emoción muy grande y eso hace que en cierta medida tenga la oportunidad de transmitírselo a los que tengo delante.

‘Adictos a la euforia’ es un disco 100% Revólver, 100% Carlos Goñi, con un contrabando de emociones continuo, como el de las canciones tempranas. Defínanos este nuevo trabajo con sus propias palabras.

Es así, como lo defines. Quizás, podría añadir, que es el álbum que entronca más directamente con mi memoria más primaria, con el porqué me dedico a esto. Que se hermana perfectamente con las canciones que un día me rompieron el alma y que desde lo más adentro me dijeron: chico, esto es lo que vas a hacer el resto de tu vida. Y que me perforaron el corazón. Entronca con todo esto más que ningún otro. Por cómo está grabado, por el concepto de producción que planteé… Es un disco con muchos matices y estoy muy satisfecho del resultado, siempre con peros. Entronca con el porqué me dedico a esto más que ningún otro. Y tiene mucho que ver con la música que se hacía entre 1970 y 1975.

Ha actuado sobre el escenario en todos los formatos posibles y, ahora, en Castelló lo hará junto a grandes bandas de los 80 y 90. ¿Qué nos espera en este concierto?

Con estos grandes nombres con los que voy a compartir escenario, a los que admiro profundamente, va a ser maravilloso. La única pena es que no puedes extender el concierto todo lo que el público se merece. Particularmente, para mí, es una gozada compartir el festival Míticos con toda esta gente. Será entretenido y especial para que la gente tarde tiempo en olvidarlo. Es la idea.

¿Qué le parecen iniciativas como Míticos Castellón?

Iniciativas como esta son una maravilla. Muchas veces tocamos en festivales con una programación muy ecléctica, juntando sobre el escenario artistas de vertientes muy distintas. Los promotores deben pensar que así copan varios tipos de público, pero creo que justo se crea el efecto contrario. Creo que es una cita fantástica, con mucha coherencia desde el primero hasta el último.

Aunque sea una gira de presentación del nuevo disco, supongo que los fans, que no son pocos, ¿le siguen pidiendo los temas de siempre?

Sí, claro que los siguen pidiendo, pero tampoco hace falta, porque yo ya se las ofrezco. Y no solo eso. Con una carrera como la mía, tan larga, 30 años y 20 álbumes, al final tu último disco es la excusa para ir a verte, pero el motivo es toda tu carrera. Así lo siento yo. Por ejemplo, yo fui a ver The Who a Barcelona, y quería que tocaran sus hits y 28 más… además de su último disco. Pero yo creo que, al final, todos los temas que has hecho en tu carrera son los que te configuran y especialmente las canciones que el público ha tenido a bien guardarse en su bolsillo. Y esas son las que te configuran a ti. Ahí están El roce de tu piel, Calle Mayor, El dorado, Tu noche y la mía, San Pedro, unas cuantas, gracias a Dios, están tan pegadas al nombre de Revólver como puede estar mi nombre y apellido. No las piden, las ofrezco. Porque un concierto es como una gran fiesta en la que yo soy el anfitrión, y mis invitados, el público, debe pasárselo mejor que nunca, y tocamos esas canciones que tanto gustan. Pero este año estamos tocando el 50% del disco nuevo, una temeridad y una maravilla. Estoy encantado.

¿Cómo hace un ‘set list’ para el concierto de Castelló con tantas canciones donde elegir?

El set list es una de las cosas más difíciles. No se trata de acertar, sino de equivocarte lo menos posible. Hace años que no trabajo con un set list definido. Tengo una colección de unas 50 canciones en gira, de las cuales voy cambiando, dejo a unas descansar, meto algunas nuevas… Porque es la mejor forma de no ir a la oficina. Y creo que este concepto es fundamental. Porque creo que cuando uno se sube a un escenario no debes tenerlo todo controlado… es maravilloso sorprenderse a uno mismo haciendo canciones que no hizo ayer. Y yo eso lo hago con mucha asiduidad. Por suerte, tengo una banda maravillosa, la mejor que he tenido nunca. Con la que me puedo permitir cosas como esta. Y voy adaptando el repertorio al espacio y al tipo de concierto y, sobre todo, al tiempo que tengo sobre el escenario. Un concierto de Revólver son, habitualmente, dos horas y media, y en base a eso se reconfigura el set list para que tenga sentido.

Más de tres décadas en la música y sigue renovándose, ¿cómo se consigue?

Me sigo renovando en la música porque me sigo renovando en mi vida. La música es una parte de mi vida. En mi caso, me fascina el camino, aprender. No tanto encontrar el tesoro sino salir a buscarlo. Encontrar el tesoro en sí es continuar llenando la nevera en el camino. Me reinvento porque no veo el mundo de la misma manera cada día, El mundo me sorprende constantemente. Y con la música me pasa igual. Hay que sentirse a gusto con lo que haces cada día.

¿Qué le dice al público de Castelló cara al concierto del día 30?

Al público le diría que recuerdo conciertos en Castelló preciosos. Viví casi durante 30 años en València y Castelló es como mi casa. Y siempre tengo muchas ganas de volver, porque en Castelló siempre me lo he pasado muy bien y se come como dios, debo decir. Tengo ganas de tocar y hacer un concierto donde nos lo vamos a pasar súperbien. Yo, si fuese público, no me lo perdería. No solo por mí, sino por todos los que vamos a estar sobre el escenario.